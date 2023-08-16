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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Извращенец в Уфе напугал девушку в подъезде жилого дома

Извращенец в Уфе напугал девушку в подъезде жилого дома

16 августа 2023, 05:43
Фото: 1MI
В Кировском районе Уфы девушка подверглась домогательству со стороны неизвестного мужчины в подъезде жилого дома.

15 августа на улице Менделеева девушка зашла в подъезд жилого дома. Следом за ней внутрь забежал неизвестный. Извращенец предусмотрительно прикрыл своё лицо медицинской маской, чтобы его не узнали. По словам уфимки, тот всё время держал руки в карманах, а после оголился прямо перед ней, чем напугал её. От крика девушки мужчина бросился бежать. Всё это попало под запись камеры видеонаблюдения, которая располагалась в подъезде.

Сообщается, что полиция установила личность злоумышленника. Сейчас он находится под надзором правоохранительных органов.

По делу проводится проверка. Полицейские опрашивают возможных свидетелей, изучается запись с камеры. По результатам этой проверки ведомством будет принято процессуальное решение.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Кировский район#Видеонаблюдение#Домогательство#Извращенец#Анна Савельева
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