Извращенец в Уфе напугал девушку в подъезде жилого дома

15 августа на улице Менделеева девушка зашла в подъезд жилого дома. Следом за ней внутрь забежал неизвестный. Извращенец предусмотрительно прикрыл своё лицо медицинской маской, чтобы его не узнали. По словам уфимки, тот всё время держал руки в карманах, а после оголился прямо перед ней, чем напугал её. От крика девушки мужчина бросился бежать. Всё это попало под запись камеры видеонаблюдения, которая располагалась в подъезде.