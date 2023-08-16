Извращенец в Уфе напугал девушку в подъезде жилого дома

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
15 августа на улице Менделеева девушка зашла в подъезд жилого дома. Следом за ней внутрь забежал неизвестный. Извращенец предусмотрительно прикрыл своё лицо медицинской маской, чтобы его не узнали. По словам уфимки, тот всё время держал руки в карманах, а после оголился прямо перед ней, чем напугал её. От крика девушки мужчина бросился бежать. Всё это попало под запись камеры видеонаблюдения, которая располагалась в подъезде.
Сообщается, что полиция установила личность злоумышленника. Сейчас он находится под надзором правоохранительных органов.
По делу проводится проверка. Полицейские опрашивают возможных свидетелей, изучается запись с камеры. По результатам этой проверки ведомством будет принято процессуальное решение.