«Гвоздь в крышку гроба»: Реакция пилота из Уфы на посадку самолета в сибирском поле

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 09:16
Сегодня в Новосибирской области экстренную посадку вынужден был совершить самолёт «Уральских авиалиний». Авария произошла из-за заклинившей тормозной системы.
Мы поговорили с директором по развитию «ОстАвиаКомпани», пилотом Игорем Тадионовичем Лясовичем о том, почему в России становится всё больше инцидентов с самолётами.
Игорь Тадионович считает, что причины, по которым случаются аварии или сбои в авиарейсах, стоит искать в объективных обстоятельствах — например, в погодных условиях, закрытии воздушных пространств. В то же время он выделил две основные проблемы в современной российской авиации — закрытие западного рынка, поставлявшего основные воздушные суда — Airbus и Boeing, и слабое развитие отечественного авиапрома.
Обслуживание бортов, регламентные работы, замена расходных материалов завязаны с непосредственными производителями, которые больше не работают с нашими авиакомпаниями. Ресурс имеющихся бортов неизбежно расходуется, из-за чего рано или поздно будут проявляться проблемы в эксплуатации.
В то же время, считает эксперт, «спасибо» необходимо сказать «господам из 90-х годов», которые считали, что отечественную авиапромышленность не нужно развивать.
— Тогда считалось, что всё, что нужно, можно купить «за бугром».
Наиболее остро стоит кадровый вопрос. По мнению Игоря Лясовича, руководство «Росавиацией» осуществляют люди, не являющиеся авиаторами. Тем не менее, они определяют политику в такой сложной сфере.
Не надеется эксперт и на импортозамещение. По его словам, на словах и на бумаге можно объявить всё, что угодно, и назвать это красивым словом «импортозамещение». Действительно, отметил он, существуют попытки создать собственный авиационный парк — Sukhoi Superjet, МС-21, Ту-204 и т. д.
У этих самолётов отличная, современная конструкция. Но кто будет их собирать? В России нет инженерных кадров такого уровня, которые могли бы принять непосредственное участие в грамотном технологическом процессе по производству комплектующих лайнеров.
По сравнению с инженерно-техническим составом, по мнению Игоря Лясовича, ещё хуже ситуация с рабочими специалистами — токарями, фрезеровщиками, клепальщиками.
— Таких специалистов вы днём с огнём не сыщите. Я считаю, что это целенаправленное разрушение отечественной системы, доставшегося в наследство от Советского Союза. Это гвоздь в крышку гроба нашего народа.
Для решения проблем в отечественной авиационной промышленности, нужно решать комплекс проблем, которые свойственны и другим отраслям. Прежде всего, говорит наш собеседник, нужно отталкиваться от кадрового потенциала. Он согласился с тем, что для этого надо переформировывать систему образования.
Для подтверждения своих опасений о дефиците кадров, Игорь Лясович привёл собственный пример. Он рассказал, что агитирует молодых людей приходить в аэродром, изучать обслуживание самолётов.
— Но людям не нужно это. Мозги заняты чем угодно, но не небом.
Будущее отрасли во многом зависит от внешней политики. Вероятен и такой сценарий, что Boeing и Airbus возобновят работу с российскими предприятиями. Но при нынешнем раскладе это приведёт к тому, что продолжится эксплуатация заграничной техники в ущерб российскому авиапрому. Позитивных изменений можно будет ждать тогда, когда изменится отношение к персоналу и будет выстроен базис, считает эксперт:
— Когда инженер-конструктор будет получать за свой труд на производстве больше главного экономиста и эффективных менеджеров, тогда изменится ситуация и в подготовке кадров, и в образовании.