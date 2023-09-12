«Гвоздь в крышку гроба»: Реакция пилота из Уфы на посадку самолета в сибирском поле

Будущее отрасли во многом зависит от внешней политики. Вероятен и такой сценарий, что Boeing и Airbus возобновят работу с российскими предприятиями. Но при нынешнем раскладе это приведёт к тому, что продолжится эксплуатация заграничной техники в ущерб российскому авиапрому. Позитивных изменений можно будет ждать тогда, когда изменится отношение к персоналу и будет выстроен базис, считает эксперт: