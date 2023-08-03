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Самолёт из Уфы сняли с рейса из-за повреждения двигателя

3 августа 2023, 08:30
Фото: 1MI
У прибывшего 31 августа из Уфы в Шереметьево воздушного судна в процессе обязательного послеполётного осмотра обнаружили повреждения.

Удалось обнаружить пять повреждëнных лопастей вентилятора, неисправную акустическую систему перед лопастями и повреждённый перерабатываемый слой под. По результатам проверки, следов воздействия посторонних предметов не обнаружено. Причины повреждений не установлены.

В данный момент самолёт снят с рейса и проходит дополнительную проверку для оценки технического состояния.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», эксплуатантом воздушного судна, выполняющего рейс AFL1263 Уфа — Москва (Шереметьево), выступает ПАО «Аэрофлот».

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Авиация#Новости Уфы
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