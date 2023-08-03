Самолёт из Уфы сняли с рейса из-за повреждения двигателя

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Удалось обнаружить пять повреждëнных лопастей вентилятора, неисправную акустическую систему перед лопастями и повреждённый перерабатываемый слой под. По результатам проверки, следов воздействия посторонних предметов не обнаружено. Причины повреждений не установлены.
В данный момент самолёт снят с рейса и проходит дополнительную проверку для оценки технического состояния.
Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», эксплуатантом воздушного судна, выполняющего рейс AFL1263 Уфа — Москва (Шереметьево), выступает ПАО «Аэрофлот».