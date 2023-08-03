Самолёт из Уфы сняли с рейса из-за повреждения двигателя

Удалось обнаружить пять повреждëнных лопастей вентилятора, неисправную акустическую систему перед лопастями и повреждённый перерабатываемый слой под. По результатам проверки, следов воздействия посторонних предметов не обнаружено. Причины повреждений не установлены.