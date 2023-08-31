«Обнаружены следы»: летевший в Уфу самолет экстренно приземлился в другом городе

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Инцидент произошел 28 августа. Летевшему в Уфу самолету авиакомпании Red Wings пришлось приземлиться в аэропорту Екатеринбурга — все из-за неблагоприятных погодных условий.
Во время послеполетного осмотра сотрудники «Кольцово» обнаружили на судне следы от столкновения с птицей на обтекателе локатора — на нем повредилась краска.
Несмотря на это, самолет допустили до дальнейших полетов. А этап столкновения с птицей не установлен.
Ранее сразу пять летящих в Уфу самолетов перенаправили в другие города. Два рейса из Сочи были приземлились в Нижнекамске, из Еревана и Нижневартовска — в Екатеринбурге, а из Антальи — в Оренбурге.