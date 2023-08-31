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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Летевший из Уфы самолет столкнулся с птицей при посадке в запасном аэропорту

«Обнаружены следы»: летевший в Уфу самолет экстренно приземлился в другом городе

31 августа 2023, 09:25
Фото: 1MI

Летевший из Уфы самолет столкнулся с птицей при посадке в запасном аэропорту

Подробности сообщил телеграм-канал «Авиаинцидент»

Инцидент произошел 28 августа. Летевшему в Уфу самолету авиакомпании Red Wings пришлось приземлиться в аэропорту Екатеринбурга — все из-за неблагоприятных погодных условий.

Во время послеполетного осмотра сотрудники «Кольцово» обнаружили на судне следы от столкновения с птицей на обтекателе локатора — на нем повредилась краска.

Несмотря на это, самолет допустили до дальнейших полетов. А этап столкновения с птицей не установлен.

Ранее сразу пять летящих в Уфу самолетов перенаправили в другие города. Два рейса из Сочи были приземлились в Нижнекамске, из Еревана и Нижневартовска — в Екатеринбурге, а из Антальи — в Оренбурге.

#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Самолет#Валерия Панаева
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