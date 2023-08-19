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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Пассажиры не могли больше суток вылететь из Уфы в Анталью

«Беспредел полный». Пассажиры раскрыли, что происходило в аэропорту Уфы

19 августа 2023, 13:14
Фото: 1MI

Пассажиры не могли больше суток вылететь из Уфы в Анталью

В международном аэропорте «Уфа» больше, чем на сутки задержали рейс до Антальи

Пассажиры рейса 8068 авиакомпании Corendon Airlines более суток не могли вылететь из Уфы из-за задержки рейса. Люди оставили возмущённые комментарии в соцсетях.

По словам пассажирам, они должны были вылететь в Анталью ещё вчера в 14:20. Однако прошло больше суток, прежде чем рейс состоялся.

Mkset обратился в администрацию воздушной гавани. Нам ответили, что рейс был задержан по технической причине. Сегодня в 17:41 самолёт вылетел в место назначения.

Недавно по техническим причинам был задержан вылет из Уфы в Алматы.

#Новости Уфы#Аэропорт#Общество#Идэль Гумеров
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