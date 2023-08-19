«Беспредел полный». Пассажиры раскрыли, что происходило в аэропорту Уфы

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Пассажиры рейса 8068 авиакомпании Corendon Airlines более суток не могли вылететь из Уфы из-за задержки рейса. Люди оставили возмущённые комментарии в соцсетях.
По словам пассажирам, они должны были вылететь в Анталью ещё вчера в 14:20. Однако прошло больше суток, прежде чем рейс состоялся.
Mkset обратился в администрацию воздушной гавани. Нам ответили, что рейс был задержан по технической причине. Сегодня в 17:41 самолёт вылетел в место назначения.
Недавно по техническим причинам был задержан вылет из Уфы в Алматы.