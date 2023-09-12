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Самолёт, следовавший из Сочи в Омск, экстренно сел на поле

Самолёт из Сочи сел на поле в Новосибирской области: что известно на данный момент

12 сентября 2023, 05:36
Фото: Антон Засимов / 1MI

Самолёт, следовавший из Сочи в Омск, экстренно сел на поле

Рейс выполняла компания «Уральские авиалинии»

Сегодня утром произошла авария с самолётом Airbus 320. На воздушном судне, выполнявшем рейс из Сочи в Омск, была обнаружена техническая неисправность. Поэтому членами экипажа было принято решение об экстренной посадке.

Самолёт приземлился на сельскохозяйственные угодья в Новосибирской области. Среди 159 пассажиров (в числе которых 23 ребёнка) пострадавших нет. Один пассажир обратился за медицинской помощью из-за повышенного артериального давления. Также, как передают коллеги из atas.info, удалось избежать разрушений самолёта, а также строений и сооружений на земле.

Предварительной причиной экстренной посадки стали проблемы с закрылками из-за вытекшей гидравлики, что помешало бы безопасной посадке в Омске. Командир Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов решили дотянуть судно до Новосибирска, но топлива не хватило.

Главное управление МЧС по Новосибирской области сообщило о создании оперативной и аэромобильной групп, экстренно направленных к месту аварии. Пассажиров рейса «Уральских авиалиний» разместят в Доме культуры Убинского района Новосибирской области.

Новосибирский СК по транспорту возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

#Происшествия#Транспорт#МЧС#Новосибирск#Омск#Происшествие#Идэль Гумеров#Сочи#Уральские авиалинии
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