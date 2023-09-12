Самолёт из Сочи сел на поле в Новосибирской области: что известно на данный момент

Самолёт приземлился на сельскохозяйственные угодья в Новосибирской области. Среди 159 пассажиров (в числе которых 23 ребёнка) пострадавших нет. Один пассажир обратился за медицинской помощью из-за повышенного артериального давления. Также, как передают коллеги из atas.info, удалось избежать разрушений самолёта, а также строений и сооружений на земле.