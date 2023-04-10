Девушки вместо самолетов: курсантам летных училищ не на чем летать

Наиболее тяжёлая ситуация складывалась с подготовкой пилотов вертолётов для коммерческой авиации. В России есть всего одно учебное заведение, где готовят вертолётчиков: Омский лётно-технический колледж гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского. В 2018–2019 годах училище не выпустило ни одного курсанта, поскольку в наличии остался только один учебный вертолёт в рабочем состоянии — «Ми-171А2». Семь «Ми-8Т», три «Bell 407» и два «Eurocopter» простаивали в ремонте. Меж тем продолжала копиться задолженность по полётам… Погасить ее удалось лишь к 2022 году. И то при участии общественности и правоохранительных органов. По данным экс-начальника училища Александра Строганова, вся имеющаяся задолженность по полётам за 2018–2021 годы была погашена к концу 2021 года. Однако проблемы никуда не делись: в 2022 году стала образовываться новый долг. И только после того, как Генпрокуратуру подключили к делу, Федеральное агентство воздушного транспорта и Минтранс РФ смогли найти деньги на завершение обучения 54 курсантов в 2022 году.