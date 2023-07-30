Жара и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие сутки

Так, по информации ведомства, в период с 20:00 30 июля до 20:00 31 июля на территории республики ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +16, +21, местами до +11, днем +25, +30. Ветер ночью юго-восточный 3-8м/с, днем юго-западный 7-12м/с, местами порывы 15-20м/с