mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Изображение материала

Жара и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие сутки

30 июля 2023, 08:05
Фото: 1MI
О погодных условиях в республике рассказали в пресс-службе МЧС по РБ

Так, по информации ведомства, в период с 20:00 30 июля до 20:00 31 июля на территории республики ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +16, +21, местами до +11, днем +25, +30. Ветер ночью юго-восточный 3-8м/с, днем юго-западный 7-12м/с, местами порывы 15-20м/с

В столице республики прогнозируется переменная облачность. В ночное время ожидаются дожди и грозы, днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +18, +20, днем +26, +28. Ветер ночью юго-восточный 3-8м/с, днем юго-западный 7-12м/с.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Новости Башкирии#Жара#Погода
Подпишитесь
Нижнее белье и копченая рыба: что продают на нелегальном подземном рынке в центре Уфы
Вчера, 09:16
Мэрия Уфы сделала важное сообщение на фоне нагрянувшей жары
Вчера, 08:01
Жители Башкирии могут получить штраф до 250 тысяч рублей
Вчера, 07:13
«Постоянный шум и вонь»: Уфимцы жалуются на незаконную мусорную свалку под их окнами
28 июля, 08:15
Дешевле не стало: что продают на школьных ярмарках в Уфе и сколько это стоит
26 июля, 05:41
Стала известна дата закрытия «Соленых озер» в Соль-Илецке
27 июля, 09:07