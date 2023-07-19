Хоккейный клуб из Уфы полгода не платит зарплаты

При этом подчеркивается, что у Минспорта Башкирии нет трудовых отношений с работниками ХК «Кировец» — их трудовые договоры заключены с руководителем хоккейного клуба, который является единоличным исполнительным органом. Однако вместе с тем в целях развития хоккея с мячом, ХК «Кировец» все же получает государственную поддержку. Данная поддержка направлена на уставную деятельность клуба и обеспечивается финансированием за счет средств из регионального бюджета в запланированном объеме. В ведомстве также отмечают, что размер данной господдержки увеличивается с каждым годом и хоккейный клуб продолжит её получать.