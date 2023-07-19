Хоккейный клуб из Уфы полгода не платит зарплаты

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
К властям обратилась жительницы Уфы Евгения Д. По её словам, последнюю зарплату в ХК «Кировец» выплатили в декабре 2022 года, при этом каждый месяц там якобы обещают «выплатить все до последней копейки», но ситуация не меняется уже больше полугода. Более того, женщина утверждает, что ранее появилась информация о том, что в скором времени клуб планируют закрыть.
На обращение отреагировали в региональном Минспорта. Как сообщил представитель ведомства, учредителем ХК «Кировец» выступает РОО «Федерация хоккея с мячом Республики Башкортостан». В связи с этим обязательства по обеспечению деятельности ХК «Кировец», в том числе в части выплаты заработной платы, несёт единственный учредитель.
При этом подчеркивается, что у Минспорта Башкирии нет трудовых отношений с работниками ХК «Кировец» — их трудовые договоры заключены с руководителем хоккейного клуба, который является единоличным исполнительным органом. Однако вместе с тем в целях развития хоккея с мячом, ХК «Кировец» все же получает государственную поддержку. Данная поддержка направлена на уставную деятельность клуба и обеспечивается финансированием за счет средств из регионального бюджета в запланированном объеме. В ведомстве также отмечают, что размер данной господдержки увеличивается с каждым годом и хоккейный клуб продолжит её получать.