Стали известны самые популярные и самые редкие имена новорожденных в Башкирии

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Стало известно какие женские и мужские имена пользуются наибольшей популярностью у жителей, а точнее родителей Башкирии. Так весьма неожиданно женское имя Софи оказалось в списке самых редких, возможно дело именно в форме имени, а Софий появляется все также много. Также самыми редкими именами для девочек стали имена Раделя, Санам, Рейана и Велислава.
Самыми редкими мужскими именами стали Абдульдкарим, Аллан, Бао Лонг, Али-Хусейн и Ильтуган.
В топе по популярности мужских имен оказалось имя Амир, в переводе с разных языков имеющее два значения — бессмертный или предводитель. 447 мальчиков получили от родителей это имя. Среди девочек самым популярным именем стало Амелия, 364 малышки получили имя, значение которого «работящая, трудолюбивая».