Стали известны самые популярные и самые редкие имена новорожденных в Башкирии

Стало известно какие женские и мужские имена пользуются наибольшей популярностью у жителей, а точнее родителей Башкирии. Так весьма неожиданно женское имя Софи оказалось в списке самых редких, возможно дело именно в форме имени, а Софий появляется все также много. Также самыми редкими именами для девочек стали имена Раделя, Санам, Рейана и Велислава.