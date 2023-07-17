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Стали известны самые популярные и самые редкие имена новорожденных в Башкирии

17 июля 2023, 05:45
Фото: 1MI

447 предводителей и 364 тружениц: названы самые популярные в Башкирии имена младенцев

Известны и самые эксклюзивные имена появившихся на свет в республике.
Сюжет
Дети

Стало известно какие женские и мужские имена пользуются наибольшей популярностью у жителей, а точнее родителей Башкирии. Так весьма неожиданно женское имя Софи оказалось в списке самых редких, возможно дело именно в форме имени, а Софий появляется все также много. Также самыми редкими именами для девочек стали имена Раделя, Санам, Рейана и Велислава.

Самыми редкими мужскими именами стали Абдульдкарим, Аллан, Бао Лонг, Али-Хусейн и Ильтуган.

В топе по популярности мужских имен оказалось имя Амир, в переводе с разных языков имеющее два значения — бессмертный или предводитель. 447 мальчиков получили от родителей это имя. Среди девочек самым популярным именем стало Амелия, 364 малышки получили имя, значение которого «работящая, трудолюбивая».

Озвучены самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Общество#Дети#Новости Башкирии
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