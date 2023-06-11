Озвучены самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Башкирии

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
И снова аналитики публикуют своеобразный рейтинг имен новорожденных в Башкирии. за период с начала 2023 года и по сегодняшний день «тройка» безусловных лидеров среди мужских имен — Амир, Марк и Тимур. Амиров в республие родилось 369, Марков 293, а Тимуров 282.
Самые популярные имена у девочек — Амелия, Амина и Ясмина. За 2023 год на свет в Башкирии появилось 300 Амелий, 292 Амины и 290 Ясмин.
Что касается редких имен, то ими стали мужские имена Гор, Ахсан, Риан, Ахмадшо и Даут. Самые редкие имена среди девочек — Аннель, Инола, Милада, Захрохон и Ильназ.
По данным из предыдущей сводки за период с января по май 2023 года самыми редкими женскими именами новорожденных стали Нэлли, Владислава, Лилияна, Бэлла и Элиф. Лидерами среди женских имен помимо Амелий и Ясмин в мае значились Амины, Эмилии и Софии.
По данным на май среди редких имен для мальчиков значились Дык Минь, Ильям, Дамин, Саламат и Розимухамад. Помимо Амиров и Марков в майской сводке популярными именами значились Матвей, Эмир и Мирон.