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Озвучены самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Башкирии

11 июня 2023, 06:42
Фото: 1MI

Аналитики раскрыли топ самых редких и популярных имен для новорожденных в Башкирии

Самые редкие имена у мальчиков с «национальным акцентом», а у девочек как из сказки, следует из данных портала Реестр ЗАГС на 11 июня.
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Дети

И снова аналитики публикуют своеобразный рейтинг имен новорожденных в Башкирии. за период с начала 2023 года и по сегодняшний день «тройка» безусловных лидеров среди мужских имен — Амир, Марк и Тимур. Амиров в республие родилось 369, Марков 293, а Тимуров 282.

Самые популярные имена у девочек — Амелия, Амина и Ясмина. За 2023 год на свет в Башкирии появилось 300 Амелий, 292 Амины и 290 Ясмин.

Что касается редких имен, то ими стали мужские имена Гор, Ахсан, Риан, Ахмадшо и Даут. Самые редкие имена среди девочек — Аннель, Инола, Милада, Захрохон и Ильназ.

По данным из предыдущей сводки за период с января по май 2023 года самыми редкими женскими именами новорожденных стали Нэлли, Владислава, Лилияна, Бэлла и Элиф. Лидерами среди женских имен помимо Амелий и Ясмин в мае значились Амины, Эмилии и Софии.

По данным на май среди редких имен для мальчиков значились Дык Минь, Ильям, Дамин, Саламат и Розимухамад. Помимо Амиров и Марков в майской сводке популярными именами значились Матвей, Эмир и Мирон.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Дети#Общество#Новости Башкирии
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