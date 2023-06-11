Озвучены самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Башкирии

И снова аналитики публикуют своеобразный рейтинг имен новорожденных в Башкирии. за период с начала 2023 года и по сегодняшний день «тройка» безусловных лидеров среди мужских имен — Амир, Марк и Тимур. Амиров в республие родилось 369, Марков 293, а Тимуров 282.