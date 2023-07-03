Перевалит за +30: аномальная жара накроет Башкирию уже на этой неделе

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Сегодня, 3 июля, в Башкирии по прогнозу синоптиков местами пройдут кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный, западный умеренный. Днём температура воздуха составит +23…+28 градусов.
Завтра, 4 июля, местами также ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный, северный умеренный. Ночью температура воздуха составит +13…+18 градусов, а днем поднимется до +30 градусов.
В среду, 5 июля, осадков уже не ожидается. Температура воздуха ночью и днем останется без изменений.