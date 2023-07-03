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Published Сегодня, 05:45

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Перевалит за +30: аномальная жара накроет Башкирию уже на этой неделе

3 июля 2023, 05:45
Фото: 1MI

Синоптики назвали день, когда в Башкирию придет 30-градусная жара

Потепление ожидает жителей республики уже в начале текущей недели, сообщают синоптики.

Сегодня, 3 июля, в Башкирии по прогнозу синоптиков местами пройдут кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный, западный умеренный. Днём температура воздуха составит +23…+28 градусов.

Завтра, 4 июля, местами также ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный, северный умеренный. Ночью температура воздуха составит +13…+18 градусов, а днем поднимется до +30 градусов.

В среду, 5 июля, осадков уже не ожидается. Температура воздуха ночью и днем останется без изменений.

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#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Погода на лето#Погода#Аномальная жара#Лето
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