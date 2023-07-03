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Башкирию накроют магнитные бури: названы конкретные даты

3 июля 2023, 04:09
Фото: 1MI

12 и 13 июля Башкирию накроют магнитные бури

Резкое ухудшение геомагнитной обстановки прогнозируется в середине июля, сообщают специалисты «Лаборатории солнечной астрономии».

В июле в Башкирии ожидаются сильные магнитные бури. Согласно прогнозу «Лаборатории солнечной астрономии», начнется все 9 июля, в этот день магнитосфера будет возбуждена. Уже 12 и 13 июля прогнозируются магнитные бури уровня G1.

Отметим, что метеозависимым гражданам в эти дни могут почувствовать себя неважно. Рекомендуется в дни магнитных бурь относиться к себе бережнее, дозировать нагрузку, причем как физическую, так и психоэмоциональную, а также стараться не переутомляться.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Магнитные бури#Прогноз магнитных бурь#Общество
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