Башкирию накроют магнитные бури: названы конкретные даты

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В июле в Башкирии ожидаются сильные магнитные бури. Согласно прогнозу «Лаборатории солнечной астрономии», начнется все 9 июля, в этот день магнитосфера будет возбуждена. Уже 12 и 13 июля прогнозируются магнитные бури уровня G1.
Отметим, что метеозависимым гражданам в эти дни могут почувствовать себя неважно. Рекомендуется в дни магнитных бурь относиться к себе бережнее, дозировать нагрузку, причем как физическую, так и психоэмоциональную, а также стараться не переутомляться.