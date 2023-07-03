Башкирию накроют магнитные бури: названы конкретные даты

Отметим, что метеозависимым гражданам в эти дни могут почувствовать себя неважно. Рекомендуется в дни магнитных бурь относиться к себе бережнее, дозировать нагрузку, причем как физическую, так и психоэмоциональную, а также стараться не переутомляться.