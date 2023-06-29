Чистая работа: УЗПМ представили продукцию на спецвыставке «Уголь России и майнинг»

В этот ряд стоит добавить и столицу республики, которая крайне активно готовится к собственному юбилею. Строительные работы, которые ведутся в черте города, — существенный источник пылевого загрязнения воздуха. Взять хотя бы реконструкцию улицы Пугачева: у объездной дороги по соседству с жилыми комплексами находятся горы песка, а строительная техника регулярно ездит по грунтовым дорогам. В этом смысле неудивительно, что Уфа по итогам минувшего года вошла («Уфатайм» / Ангелина Габбасова) в топ городов региона с наиболее загрязненным воздухом, в том числе по пыли, а превышение ПДК пыли продолжает («Медиакорсеть» / Элина Сайфранова) фиксироваться в городе не только весной.