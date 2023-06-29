Чистая работа: УЗПМ представили продукцию на спецвыставке «Уголь России и майнинг»

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:02
Одной из ключевых тем обсуждения на специализированной выставке «Уголь России и майнинг» стала эффективная борьба с пылевым загрязнением — побочным результатом добычи и обогащения различных видов рудного сырья. Такая пыль — как правило, мелкодисперсная и содержащая примеси вредных веществ, опасна для здоровья человека, а также негативно сказывается на работе техники.
Отметим, что эти проблемы актуальны и на территории Башкирии. Так, например, по-прежнему остается в подвешенном состоянии ситуация вокруг печально известного карьера в Сибае, центре горнорудной промышленности юго-востока республики. Помимо возгорания и тления карьера в 2018 году, которое едва не привело к экологической катастрофе, в числе последствий — пылевое загрязнение города. Согласно исследованиям коллектива авторов из сибайских вузов «Оценка эколого-геохимического состояния почв и запыленности атмосферного воздуха в селитебной зоне центра горнорудной промышленности», отвалы Сибайского карьера расположены на открытой и интенсивно проветриваемой местности, которое способствует сильному рассеиванию пыли: количество пыли на растениях вблизи отвалов меньше, чем в центральной части Сибая. При этом пыль у карьера загрязнена марганцем, кобальтом и кадмием.
Напомним, что с 2018 года, после вынужденной остановки добычи на Сибайском карьере, принимались меры по загрузке обогатительной фабрики. Но по мере истощения запасов сырья на Камаганском месторождении и консервации Сибайского месторождения инвестиционная и производственная активность была все-таки остановлена. В октябре 2022 года приостановила работу обогатительная фабрика. Около года ведутся («Медиакорсеть» / Ирина Деревянчук) разговоры о рекультивации карьера — это намерение подтвердил премьер-министр РБ Андрей Назаров. Когда это произойдет — неизвестно, тем временем карьер продолжает пылить.
Кроме того, примечательна история с Сангалыкским диоритовым карьером (самым крупным щебеночным карьером в стране) в Учалинском районе. Пылевые выбросы около 20 лет (!) полностью покрывали с. Мансурово, которое расположено в километре от карьера, но эта ситуация получила широкую огласку лишь после критики руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. По мнению специалистов («ФедералПресс» / Виктор Бодров), пылеподавление обычно применяется на угольных разрезах, но на карьерах по добыче нерудных полезных ископаемых про него «пока не задумывались».
В этот ряд стоит добавить и столицу республики, которая крайне активно готовится к собственному юбилею. Строительные работы, которые ведутся в черте города, — существенный источник пылевого загрязнения воздуха. Взять хотя бы реконструкцию улицы Пугачева: у объездной дороги по соседству с жилыми комплексами находятся горы песка, а строительная техника регулярно ездит по грунтовым дорогам. В этом смысле неудивительно, что Уфа по итогам минувшего года вошла («Уфатайм» / Ангелина Габбасова) в топ городов региона с наиболее загрязненным воздухом, в том числе по пыли, а превышение ПДК пыли продолжает («Медиакорсеть» / Элина Сайфранова) фиксироваться в городе не только весной.
В рамках выставки Уральский завод противогололедных материалов представил собственное решение проблем пылеподавления. Как отмечают представители предприятия, «Бионорд Антипыль» применяется не только на городских улицах, но и в карьерах, разрезах, горно-обогатительных комбинатах, терминалах разгрузки и погрузки, дробильно-сортировочные комплексах, стройплощадках, на территории перевозки пылящих грузов и грунтовых дорогах. При этом продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 113.16.01—2020, минимально воздействует на почву, флору, асфальтобетон и металлоконструкции, а продолжительность эффекта составляет от 7 до 10 дней, что значительно эффективнее обычной воды.
— Принцип его действия — в связывании мелких частиц пыли в более крупные, которым состав материала не дает подниматься в воздух ни ветром, ни активным воздушным потоком от проезжающих автомобилей. То есть за грузовиком не возникает огромного облака пыли. А если при погрузке обработать сыпучий груз, скажем, щебня или руды, то и с него не будет слетать пыль. А пыль, которая из легкой взвеси превратилась в утяжеленные крупные частицы, можно просто собрать дорожными пылесосами, — описывает принцип работы «Антипыли» советник генерального директора по развитию УЗПМ Евгений Немировский.
Добавим, что «Бионорд Антипыль» был представлен еще в 2021 году, и сейчас, после ввода санкций, он способен покрыть потребности российских предприятий в материалах для обеспыливания взамен импортных.
По словам представителей УЗПМ, «Бионорд Карьер» предотвращает негативное воздействие низких температур на сыпучие грузы за счет того, что вызывает таяние снежных масс и растворение ледяных кристаллов, препятствуя смерзанию материалов. Его успешно протестировали и теперь применяют на Качканарском ГОКе.
Напомним, спецвыставка «Уголь России и майнинг» — единственный в России проект для всех отраслей горнорудной промышленности, который серьезно влияет на развитие угольных предприятий России. В этом году в ней приняли участие 5000 человек и 638 компаний из России, Республики Беларусь, Китая, Турции, Индии, Италии и представительства компаний из Европы и ЮАР.