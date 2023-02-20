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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Сибайский карьер планируют рекультивировать, а горно-обогатительную фабрику продать

20 февраля 2023, 13:24
Фото: 1MI
Однако и для рекультивации карьер понадобится сначала продать.

На заседании городского совета Сибая премьер-министр Башкирии Андрей Назаров анонсировал много важных стратегических проектов, таких например как строительство железнодорожной ветки из Сибая за 116 млрд рублей, также говорил Назаров и о больших планах на развитие Зауралья и Сибая, часть выступления премьера опубликовал канал UTV. И на этот раз не обошлось без обсуждения дальнейшей судьбы сибайского карьера, который начал тлеть в 2018 году и едва не стал экологической катастрофой.

По словам премьер-министра Башкирии карьер все-таки будет рекультивирован. Разговоры о рекультивации, причем весьма конкретные и осязаемые, ведутся уже около года. На минувших выходных на заседании горсовета Сибая Назаров сообщил о том, что Уральская горно-металлургическая компания не просто планирует продать карьер и городскую фабрику, но и ведет переговоры с потенциальными покупателями. И если карьер будет рекультивирован, то обогатительная фабрика будет работать. Хотя уточнил Андрей Назаров, что работать будут два предприятия. Mkset направил редакционный запрос в УГМК и в компании вероятно прольют свет и на свои планы на карьер и фабрику.

Чуть менее года назад, в марте 2022 года магнитогорское ООО «Гео Генезис» предложило способ рекультивации отходов и на Инвестчасе представило технологию правительству. У «Гео Генезиса» есть подобный положительный опыт по работе с отходами в других странах. Тогда, около года назад для начала работы компании требовалось разрешение на строительство производства, где отходы и будут перерабатывать в концентраты, что не только обезвредит отходы, но и принесет прибыль. Однако строить производство предстоит 5 лет. Тогда же проекту было поручено оказать содействие. глава Башкирии дал ему добро.

Нельзя не напомнить и о возгорании и тлении карьера в 2018 году, который превратился для жителей Сибая и окрестностей огромной проблемой, если не сказать трагедией. Местные активисты требовали срочного вмешательства властей. Конфликт как и карьер, то загорался, то потухал, в 2020 году местные жители из-за густого смога полагали, что карьер снова начал тлеть. В июне 2020 года знаменитый башкирский эколог Марс Сафаров издал книгу «Сибай в беде». Местные активисты долгое время пытались обратить внимание на проблему и доказать свои предположения о том, что власти скрыли выброс с медного карьера, после которого ПДК диоксида серы в воздухе была превышена в 52,5 раза. Однако сделать это в судах, в том числе и в верховном и один из активистов Эдуард Кадыров обратился в Европейский суд по правам человека. Однако 16 марта 2022 года стало известно о том, что ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение всех жалоб из РФ.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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