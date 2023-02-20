Сибайский карьер планируют рекультивировать, а горно-обогатительную фабрику продать

Нельзя не напомнить и о возгорании и тлении карьера в 2018 году, который превратился для жителей Сибая и окрестностей огромной проблемой, если не сказать трагедией. Местные активисты требовали срочного вмешательства властей. Конфликт как и карьер, то загорался, то потухал, в 2020 году местные жители из-за густого смога полагали, что карьер снова начал тлеть. В июне 2020 года знаменитый башкирский эколог Марс Сафаров издал книгу «Сибай в беде». Местные активисты долгое время пытались обратить внимание на проблему и доказать свои предположения о том, что власти скрыли выброс с медного карьера, после которого ПДК диоксида серы в воздухе была превышена в 52,5 раза. Однако сделать это в судах, в том числе и в верховном и один из активистов Эдуард Кадыров обратился в Европейский суд по правам человека. Однако 16 марта 2022 года стало известно о том, что ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение всех жалоб из РФ.