В воздухе Уфы специалисты обнаружили содержание трех вредных веществ

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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В Уфе 31 мая специалисты обнаружили превышение концентрации формальдегида и пыли в воздухе.
Согласно данным мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Башгидрометцентра, на протяжение всего дня пункт наблюдения около Дворца культуры фиксировал превышение формальдегида в диапазоне 1,2-1,5 ПДК.
Вечером того же дня пункт наблюдения на улице Ульяновых сообщил о концентрация пыли 1,2 ПДК. Кроме того, утром 30 мая там же было зафиксировано превышение изопропилбензола в воздухе 1,9 ПДК.