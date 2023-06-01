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Published Сегодня, 06:32

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В воздухе Уфы специалисты обнаружили содержание трех вредных веществ

1 июня 2023, 06:32
Фото: 1MI

В воздухе Уфы концентрация формальдегида и изопропилбензола превысила норму

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 30 и 31 мая показал превышение показателей формальдегида, пыли и изопропилбензола.

В Уфе 31 мая специалисты обнаружили превышение концентрации формальдегида и пыли в воздухе.

Согласно данным мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Башгидрометцентра, на протяжение всего дня пункт наблюдения около Дворца культуры фиксировал превышение формальдегида в диапазоне 1,2-1,5 ПДК.

Вечером того же дня пункт наблюдения на улице Ульяновых сообщил о концентрация пыли 1,2 ПДК. Кроме того, утром 30 мая там же было зафиксировано превышение изопропилбензола в воздухе 1,9 ПДК.

#Элина Сайфранова#Загрязнение воздуха#Выбросы#Концентрация опасных веществ#Новости Уфы#Общество#Город
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