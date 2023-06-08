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Певица из Уфы Земфира* переписала свою квартиру на известного российского режиссёра

8 июня 2023, 12:14
Фото: 1MI
Признанная иноагентом певица Земфира переоформила право собственности на свою квартиру на Фрунзенской набережной в Москве на известную российскую медиаперсону, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации тг-канала, свою квартиру площадью 85 квадратных метров с видом на Парк Горького певица переписала на известного российского режиссера и актрису Ренату Литвинову. Ориентировочная стоимость квартиры, как утверждает SHOT, составляет около 60 миллионов рублей. Более того, якобы именно там певица ранее зарегистрировала свою фирму «Родина», о чем подробнее Mkset рассказывал здесь.

Примечательно, что ранее депутаты озвучили инициативу лишить Земфиру* её российского имущества. Поводом для этого мог послужить новый трек певицы «Родина».

По данным телеграм-канала, помимо квартиры на Фрунзенской набережной Земфире* якобы принадлежит нежилое помещение площадью 134 квадрата на улице Магистральная. Помимо этого в Башкирии, на малой родине знаменитой певицы, якобы имеется садовый участок площадью около 800 квадратных метров.

Также ранее телеграм-канал Mash, ссылаясь на выписку из реестра о регистрации компании в Коммерческом суде Парижа, сообщал, что та якобы получила французское гражданство. Позднее певица опровергла эту информацию.

* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.

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