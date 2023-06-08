Певица из Уфы Земфира* переписала свою квартиру на известного российского режиссёра

По информации тг-канала, свою квартиру площадью 85 квадратных метров с видом на Парк Горького певица переписала на известного российского режиссера и актрису Ренату Литвинову. Ориентировочная стоимость квартиры, как утверждает SHOT, составляет около 60 миллионов рублей. Более того, якобы именно там певица ранее зарегистрировала свою фирму «Родина», о чем подробнее Mkset рассказывал здесь.