Певица из Уфы Земфира* прокомментировала получение французского гражданства

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Земфира* в своих социальных сетях опровергла информацию о получении французского гражданства.
Певица сообщила, что иного гражданство кроме как гражданства РФ «у нее нет и не будет».
— Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было. Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год, — добавила Земфира*
Сообщение о втором гражданстве певицы появилось в телеграм-калане Mash со ссылкой на выписку из реестра о регистрации компании в Коммерческом суде Парижа.
Напомним, что в феврале этого года Земфира* была признана Минюстом РФ иностранным агентом на основании конвертов в «недружественных странах», где та выступала в поддержку Украины и с призывами против СВО. В мае певица направила иск к Минюсту с требованиемпризнать присвоение ей статуса иностранного агента незаконным.
* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.