Певица из Уфы Земфира* прокомментировала получение французского гражданства

Напомним, что в феврале этого года Земфира* была признана Минюстом РФ иностранным агентом на основании конвертов в «недружественных странах», где та выступала в поддержку Украины и с призывами против СВО. В мае певица направила иск к Минюсту с требованиемпризнать присвоение ей статуса иностранного агента незаконным.