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Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

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Певица из Уфы Земфира* прокомментировала получение французского гражданства

1 июня 2023, 03:25
Фото: 1MI
О втором гражданстве Земфиры* стало известно накануне исходя из данных реестра о регистрации компании в Коммерческом суде Парижа.

Земфира* в своих социальных сетях опровергла информацию о получении французского гражданства.

Певица сообщила, что иного гражданство кроме как гражданства РФ «у нее нет и не будет».

— Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было. Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год, — добавила Земфира*

Сообщение о втором гражданстве певицы появилось в телеграм-калане Mash со ссылкой на выписку из реестра о регистрации компании в Коммерческом суде Парижа.

Напомним, что в феврале этого года Земфира* была признана Минюстом РФ иностранным агентом на основании конвертов в «недружественных странах», где та выступала в поддержку Украины и с призывами против СВО. В мае певица направила иск к Минюсту с требованиемпризнать присвоение ей статуса иностранного агента незаконным.

* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.

#Общество#Франция#Культура#Элина Сайфранова
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