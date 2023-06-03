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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Певица из Уфы Земфира* отменила концерт в Узбекистане

3 июня 2023, 05:48

Певица из Уфы Земфира* отменила концерт в Узбекистане

Объявленный в конце мая концерт певица Земфира отменила, поскольку группе не удалось договориться с организаторами.

В телеграм-канале Земфиры* менеджмент певицы заявил, что ранее объявленный концерт в Ташкенте (Узбекистан) не состоится.

— Приносим извинения за то, что объявили концерт преждевременно, нам не удалось достичь договоренности с организаторами, — отметили в канале, добавив, что средства за приобретенные ранее билеты будут возвращены.

Напомним, в феврале этого года Земфира* была признана Минюстом РФ иностранным агентом на основании конвертов в «недружественных странах», где та выступала в поддержку Украины и с призывами против СВО. В мае певица направила иск к Минюсту с требованием признать присвоение ей статуса иностранного агента незаконным.

* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.

#Андрей Королев#Общество
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