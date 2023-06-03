Певица из Уфы Земфира* отменила концерт в Узбекистане

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
В телеграм-канале Земфиры* менеджмент певицы заявил, что ранее объявленный концерт в Ташкенте (Узбекистан) не состоится.
— Приносим извинения за то, что объявили концерт преждевременно, нам не удалось достичь договоренности с организаторами, — отметили в канале, добавив, что средства за приобретенные ранее билеты будут возвращены.
Напомним, в феврале этого года Земфира* была признана Минюстом РФ иностранным агентом на основании конвертов в «недружественных странах», где та выступала в поддержку Украины и с призывами против СВО. В мае певица направила иск к Минюсту с требованием признать присвоение ей статуса иностранного агента незаконным.
* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.