mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Мясо»: уроженка Уфы Земфира выпустила первый клип после отъезда из России

19 мая 17:41
Фото: vk.com // Земфира
Клип на песню «Мясо» сопровождается рисунками Ренаты Литвиновой

Сегодня, 19 мая, певица Земфира презентовала новый клип на песню «Мясо», который сопровождается рисунками актрисы и сценаристки Ренаты Литвиновой. Текст песни был написан самой певицей и выражает позицию с критикой спецоперации.

За час клип «Мясо» набрал более 5 тысяч просмотров. В комментариях пользователи сообщают, что песня выражает боль и страх, а «душераздирающий шепот» назвали символичным.

Напомним, что в марте появились сообщения, что Земфира и Рената Литвинова покинули Россию, в связи с событиями на Украине.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48