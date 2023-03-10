mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Депутаты хотят лишить певицу из Уфы Земфиру* российского имущества

10 марта 2023, 12:20
Фото: 1MI
Поводом для этого мог стать новый трек знаменитой певицы

Певицу Земфиру* могут лишить всего движимого и недвижимого имущества в России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, по данным которого, соответствующее обращение направлено депутатами в Генпрокуратуру РФ. По данным канала, поводом для этого мог послужить новый трек певицы, опубликованный ранее сегодня. 

По данным телеграм-канала, Земфире* якобы принадлежит двухкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров на Фрунзенской набережной в Москве, а также нежилое помещение площадью 134 квадрата на улице Магистральная. Помимо этого в Башкирии, на малой родине знаменитой певицы, якобы имеется садовый участок площадью около 800 квадратных метров. В России Земфира* также якобы оставила два автомобиля — BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC.

Напомним, что певица вместе с режиссёром Ренатой Литвиновой покинула Россию около года назад. Как стало известно позднее, обе женщины находятся в Париже, о чем режиссер сообщила в своих соцсетях, опубликовав фото Земфиры* после кутюрного показа Balenciaga.

Сама певица продолжает свою творческую деятельность. Так, в октябре 2022 года она выпустила мини-альбом «Земфира от Луки». Также ранее она выпустила клип на песню «Мясо», видеорядом к которому стали рисунки авторства Ренаты Литвиновой.

В феврале 2023 года Минюст включил певицу в список иноагентов. Позднее это прокомментировала сама Земфира*, опубликовав пост, в котором поблагодарила за поддержку.

* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

#Азамат Нухов
Подпишитесь
50 поездок в год: в Башкирии чиновника уличили в «покатушках» домой на служебном авто
Сегодня, 06:37
«Возможность для вывода денег»: к делу «Башспирта» подключились прокуратура и ФАС
Сегодня, 08:13
Власти Уфы назвали «патриотическим воспитанием» уборку школы детьми вместо уроков
Сегодня, 06:57
Боимся дождя: как уфимцы живут в многоквартирном доме, где из-за снега рухнула крыша
Вчера, 11:37
Из Башкирии в 2022 году переехали свыше 126 тысяч жителей
Сегодня, 09:16
Онколог из Уфы назвала всего один продукт, который защищает от рака
Сегодня, 06:37