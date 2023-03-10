Депутаты хотят лишить певицу из Уфы Земфиру* российского имущества

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Певицу Земфиру* могут лишить всего движимого и недвижимого имущества в России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, по данным которого, соответствующее обращение направлено депутатами в Генпрокуратуру РФ. По данным канала, поводом для этого мог послужить новый трек певицы, опубликованный ранее сегодня.
По данным телеграм-канала, Земфире* якобы принадлежит двухкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров на Фрунзенской набережной в Москве, а также нежилое помещение площадью 134 квадрата на улице Магистральная. Помимо этого в Башкирии, на малой родине знаменитой певицы, якобы имеется садовый участок площадью около 800 квадратных метров. В России Земфира* также якобы оставила два автомобиля — BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC.
Напомним, что певица вместе с режиссёром Ренатой Литвиновой покинула Россию около года назад. Как стало известно позднее, обе женщины находятся в Париже, о чем режиссер сообщила в своих соцсетях, опубликовав фото Земфиры* после кутюрного показа Balenciaga.
Сама певица продолжает свою творческую деятельность. Так, в октябре 2022 года она выпустила мини-альбом «Земфира от Луки». Также ранее она выпустила клип на песню «Мясо», видеорядом к которому стали рисунки авторства Ренаты Литвиновой.
В феврале 2023 года Минюст включил певицу в список иноагентов. Позднее это прокомментировала сама Земфира*, опубликовав пост, в котором поблагодарила за поддержку.
* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.