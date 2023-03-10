Депутаты хотят лишить певицу из Уфы Земфиру* российского имущества

Певицу Земфиру* могут лишить всего движимого и недвижимого имущества в России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, по данным которого, соответствующее обращение направлено депутатами в Генпрокуратуру РФ. По данным канала, поводом для этого мог послужить новый трек певицы, опубликованный ранее сегодня.