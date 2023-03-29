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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:41

Стирая иноагентов: Граффити с певицей Земфирой* из Уфы уничтожили в Южно-Сахалинске

29 марта 2023, 06:38
Фото: 1MI
Ранее о необходимости избавиться от граффити с певицей говорил депутат-единорос.

Жители Южно-Сахалинска видимо больше не хотят сладких апельсинов, тем более что на стене одной из бойлерных города предлагала их певица-иноагент из Уфы. Граффити закрасили работники коммунальных служб, видео из окна снимали очевидцы. Примечательно, что ранее избавить город от изображения артистки требовал депутат Сахалинской областной думы от «Единой России» Александр Шарифулин.

 

Видео: telegram-канал BRIEF

Правда сказать, что родина певицы Уфа, могут не все. Так на прошлой неделе в родном городе артистки на граффити с ее изображением появились трафареты с надписями «у этой суки нет родины». Помимо критического замечания на трафарете значились буквы ZOV.

Также на прошлой неделе брат участника СВО обратился к главе Башкирии Радию Хабирову с требованием закрасиль графити с певицей на фасаде ее родного дома по улице Ушакова в Уфе.

* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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