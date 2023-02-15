«Я в порядке»: Земфира* отреагировала на включение себя в список иноагентов

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Земфира* впервые вышла на связь после того, как Минюст России включил ее в реестр иностранных агентов. Так, в своих социальных сетях певица опубликовала пост, в котором поздравила фанатов с Днем святого Валентина и поблагодарила за поддержку.
Земфира* подчеркнула, что она в порядке, чего желает и поклонникам. К слову, публикацию певица уже маркирует в соответствии с требованиями.
Напомним, что она и бывший чиновник из Башкирии, политолог Аббас Галлямов* признаны иноагентами 10 февраля. На сайте Минюста пояснялось, что Земфира Рамазанова* «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».
* — признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранных агентов.