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Певица из Уфы Земфира* получила французское гражданство

31 мая 2023, 15:47
Фото: 1MI
Певица, покинувшая Россию около полутора лет тому назад, получила гражданство Франции, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на выписку из реестра о регистрации компании в Коммерческом суде Парижа.

Певица вместе с режиссером и актрисой Ренатой Литвиновой покинули Россию примерно полтора года назад и, предположительно, все это время находились на территории Франции.

Позднее певица косвенно подтвердила свое местонахождения в Париже, когда Литивнова опубликовала фото певицы на афтепати после кутюрного показа Balenciaga, прошедшего в рамках недели высокой моды во французской столице.

В феврале этого года Минюст признал Земфиру* иноагентом. Причиной такого решения стали концерты в «недружественных странах», где та выступала в поддержку Украины и с призывами против СВО. В мае певица направила иск к Минюсту с требованием признать присвоение ей статуса иностранного агента незаконным.

* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.

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#Азамат Нухов#Общество#Культура
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