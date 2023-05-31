Певица из Уфы Земфира* получила французское гражданство

В феврале этого года Минюст признал Земфиру* иноагентом. Причиной такого решения стали концерты в «недружественных странах», где та выступала в поддержку Украины и с призывами против СВО. В мае певица направила иск к Минюсту с требованием признать присвоение ей статуса иностранного агента незаконным.