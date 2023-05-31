Певица из Уфы Земфира* получила французское гражданство

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Певица вместе с режиссером и актрисой Ренатой Литвиновой покинули Россию примерно полтора года назад и, предположительно, все это время находились на территории Франции.
Позднее певица косвенно подтвердила свое местонахождения в Париже, когда Литивнова опубликовала фото певицы на афтепати после кутюрного показа Balenciaga, прошедшего в рамках недели высокой моды во французской столице.
В феврале этого года Минюст признал Земфиру* иноагентом. Причиной такого решения стали концерты в «недружественных странах», где та выступала в поддержку Украины и с призывами против СВО. В мае певица направила иск к Минюсту с требованием признать присвоение ей статуса иностранного агента незаконным.
* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.