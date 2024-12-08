mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Франция

Выбрать дату
2024
Путин наградил уфимскую балерину
8 декабря, 18:43
Земфира требует снять клеймо иноагента
17 сентября, 08:39
Парижских чемпионов встретили в Уфе
12 сентября, 13:42
Дурова освободили во Франции
28 августа, 20:03
Любимые женщины Дурова
28 августа, 19:03
Арест Павла Дурова — стала известна причина
24 августа, 21:36
2023
Певица из Уфы Земфира* прокомментировала получение французского гражданства
О втором гражданстве Земфиры* стало известно накануне исходя из данных реестра о регистрации компании в Коммерческом суде Парижа.
1 июня 2023, 03:25
2017
Компания из Франции купит пакет акций Белебеевского молочного комбината
Группа «Sevencia Fromage & Dairy» купит крупный пакет акций башкирского предприятия.
24 октября 2017, 12:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика