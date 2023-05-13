Земфира* оспаривает иноагентство в суде

Статус иноагента накладывает ряд серьезных ограничений для физических лиц. Так, они не могут работать в органах государственной и муниципальной власти, входить в состав членов избиркома, комиссии референдума. Им могут отказать в допуске к гостайне. Иностранный агент не может быть организатором публичного мероприятия, также запрещено перечислять средства и передавать имущество для таких мероприятий, а также политических партий.