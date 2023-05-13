Земфира* оспаривает иноагентство в суде

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Уроженка Уфы певица Земфира Рамазанова* направила иск к Минюсту с требованием признать незаконным присвоение ей статуса иностранного агента. Информация об поданном заявлении появилась на сайте судов Москвы. Оно зарегистрировано 10 мая Замоскворецким райсудом, интересы певицы в седе защищает ее представитель.
Информацию о том, что иск связан с признанием Земфиры* иноагентом, РБК подтвердили в пресс-службе Замоскворецкого суда.
Минюст признал Земфиру* иноагентом в феврале. Причиной такого решения стало то, что она давала концерты в «недружественных странах», где выступала в поддержку Украины и с призывами против СВО.
Статус иноагента накладывает ряд серьезных ограничений для физических лиц. Так, они не могут работать в органах государственной и муниципальной власти, входить в состав членов избиркома, комиссии референдума. Им могут отказать в допуске к гостайне. Иностранный агент не может быть организатором публичного мероприятия, также запрещено перечислять средства и передавать имущество для таких мероприятий, а также политических партий.
Иноагенты не имеют права работать с несовершеннолетними в образовательных организациях и производить информационную продукцию для детей. Также им запрещено участвовать в госзакупках для государственных и муниципальных нужд. Лицам с таким статусом не предоставляется господдержка творческой деятельности.
Кроме этого на иноагентов распространены запреты в сфере налогообложения и бухучета, а также другие ограничения.
* Признана иноагентом в России.