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Земфира* оспаривает иноагентство в суде

13 мая 2023, 04:36
Фото: скриншот

Певица Земфира* обжалует решение признавшего ее иноагентом Минюста

Информация о поступлении иска появилась на сайте судов Москвы.

Уроженка Уфы певица Земфира Рамазанова* направила иск к Минюсту с требованием признать незаконным присвоение ей статуса иностранного агента. Информация об поданном заявлении появилась на сайте судов Москвы. Оно зарегистрировано 10 мая Замоскворецким райсудом, интересы певицы в седе защищает ее представитель.

Информацию о том, что иск связан с признанием Земфиры* иноагентом, РБК подтвердили в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Минюст признал Земфиру* иноагентом в феврале. Причиной такого решения стало то, что она давала концерты в «недружественных странах», где выступала в поддержку Украины и с призывами против СВО.

Статус иноагента накладывает ряд серьезных ограничений для физических лиц. Так, они не могут работать в органах государственной и муниципальной власти, входить в состав членов избиркома, комиссии референдума. Им могут отказать в допуске к гостайне. Иностранный агент не может быть организатором публичного мероприятия, также запрещено перечислять средства и передавать имущество для таких мероприятий, а также политических партий.

Иноагенты не имеют права работать с несовершеннолетними в образовательных организациях и производить информационную продукцию для детей. Также им запрещено участвовать в госзакупках для государственных и муниципальных нужд. Лицам с таким статусом не предоставляется господдержка творческой деятельности.

Кроме этого на иноагентов распространены запреты в сфере налогообложения и бухучета, а также другие ограничения.

* Признана иноагентом в России.

#Наталья Балыкова#Общество
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