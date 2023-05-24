Башкирию накроют ураганные ветра в ближайшее время

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
На территории республики прогнозируются опасные природные явления. В районах на северо-западе Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Так, в течение ближайших суток в республике ожидается облачная погода без осадков. Ветер переменных направлений слабый, однако днем местами усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9,+14 градусов, по востоку до +3 градусов, днем +24,+29 градусов.
Напомним, согласно прогнозу синоптиков в Башкирии в ближайшие дни ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем составит до +29 градусов тепла.