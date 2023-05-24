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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Башкирию накроют ураганные ветра в ближайшее время

24 мая 2023, 03:43
В северо-западных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность

На территории республики прогнозируются опасные природные явления. В районах на северо-западе Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Так, в течение ближайших суток в республике ожидается облачная погода без осадков. Ветер переменных направлений слабый, однако днем местами усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9,+14 градусов, по востоку до +3 градусов, днем +24,+29 градусов. 

Напомним, согласно прогнозу синоптиков в Башкирии в ближайшие дни ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем составит до +29 градусов тепла. 

#Азамат Нухов#Общество#Новости Уфы#Новости Башкирии#Погода
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