Башкирию накроют ураганные ветра в ближайшее время

Так, в течение ближайших суток в республике ожидается облачная погода без осадков. Ветер переменных направлений слабый, однако днем местами усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9,+14 градусов, по востоку до +3 градусов, днем +24,+29 градусов.