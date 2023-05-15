Стекла под ногами и кострища: погуляли по забытой властями набережной в Сипайлово

Набережная в Сипайлово разделяется на несколько уровней: чем ближе к воде, тем более плачевно состояние. При входе на набережную по улице Королева прохожих встречает пустующее летнее кафе. Несмотря на приближающийся летний сезон, кафе не подает никаких признаков жизни. Через мутные панорамные стекла внутри можно увидеть лишь пустые залы. Здесь же неподалеку располагается выстроенная полукругом площадка, с которой ведет вниз спуск. Смотровую площадку и верхний ярус набережной опоясывает невысокий забор из массивных блоков терракотового цвета. Простодушную ограду украшают металлические вставки с литыми стеблями курая — одним из символов республики. Стоит отметить, что уже начиная с ограды становится понятно, что на набережную давно махнули рукой. В отдельных местах ограда разрушена почти подчистую, где-то не достает тех самых вставок с кураем — можно предположить, что кто-то из гостей набережной вырвал их с целью продемонстрировать товарищам свою выдающуюся физическую силу.