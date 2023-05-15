Стекла под ногами и кострища: погуляли по забытой властями набережной в Сипайлово

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Это весной Набережная реки Белой в Уфе, как и годом ранее, вновь привлекла к себе внимание горожан и гостей башкирской столицы. Причина тому — запуск речной навигации. Так, 2 мая в Уфу прибыл круизный теплоход «Мустай Карим», для гостей которого на борту предусмотрены спа, бары и рестораны. Всего же в столицу республики в ближайшее время должны прибыть порядка десяти теплоходов.
В то время как Набережная, пролегающая близ монумента дружбы, после реконструкции притягивает к себе все больше людей, набережная в микрорайоне Сипайлово с каждым годом все больше внушает тоску и ужас.
Набережная в Сипайлово разделяется на несколько уровней: чем ближе к воде, тем более плачевно состояние. При входе на набережную по улице Королева прохожих встречает пустующее летнее кафе. Несмотря на приближающийся летний сезон, кафе не подает никаких признаков жизни. Через мутные панорамные стекла внутри можно увидеть лишь пустые залы. Здесь же неподалеку располагается выстроенная полукругом площадка, с которой ведет вниз спуск. Смотровую площадку и верхний ярус набережной опоясывает невысокий забор из массивных блоков терракотового цвета. Простодушную ограду украшают металлические вставки с литыми стеблями курая — одним из символов республики. Стоит отметить, что уже начиная с ограды становится понятно, что на набережную давно махнули рукой. В отдельных местах ограда разрушена почти подчистую, где-то не достает тех самых вставок с кураем — можно предположить, что кто-то из гостей набережной вырвал их с целью продемонстрировать товарищам свою выдающуюся физическую силу.
О посетителях набережной также стоит упомянуть отдельно. Жители близлежащих домов неоднократно жаловались на шумные посиделки, которые возникали у воды с приходом в город теплой погоды. Набережная действительно пользуется большой популярностью среди любителей устраивать шашлыки на природе. Об этом свидетельствуют бесчисленные кострища и закоптившиеся от огня бревна, разбросанные у берега реки и на опушках близлежащей лесополосы. Как правило, у таких мест возле горстки синевато-черных углей почти всегда можно обнаружить пакеты с мусором и поблескивающие в выжженной траве осколки бутылок. Для справедливости отметим, что мусора хватает и на других участках набережной.
Мусор здесь можно найти практически везде: на тротуарах, лестницах, смотровых площадках. Одним словом, везде, кроме мусорных контейнеров, которых здесь катастрофически не хватает. Лестницы здесь также заслуживают отдельного упоминания. Неважно, как осторожно по ним ходить — в какой-то момент вы обязательно услышите хруст стекла под ногами. По углам ступеней валяются пакеты, обертки, рекламные буклеты, консервные банки и сотни пожелтевших от влаги окурков. Смотровые площадки на набережной облицованы каменной кладкой, частично обвалившейся в отдельных местах, а также обильно покрыты граффити. Рисунки и надписи в самых разных техниках и самого разного мастерства исполнения можно увидеть здесь. Вот такие муралы на сипайловской набережной.
На нижнем ярусе, наиболее приближенном к воде после весеннего паводка, громоздится гигантская куча из потемневших стволов и веток деревьев, принесенных сюда бурным течением. Кажется, что лежат они здесь уже так долго, что утки вот-вот начнут вить среди них гнезда.
В целом же внешний вид набережной представляет собой нечто вроде смешения стилей баухаус и брутализм, помноженных на советский конструктивизм. Монолитные плиты, тяжеловесные изгороди, обилие железа и бетона, графичные линии и острые углы. Все это больше роднит набережную с промзоной, чем с местом для отдыха. Вероятно, по изначальной задумке архитекторов, набережная должна была оттенять собой естественную красоту природы, однако задумка, по всей видимости, не удалась. А ведь когда-то власти планировали обустроить здесь комфортабельные площадки для отдыха, разбить цветочные клумбы и возвести современные причалы.
Строительство сипайловской набережной стартовало ещё в 2007 году — именно тогда республиканские власти впервые заявили о необходимости создать на территории микрорайона противопаводковую дамбу. Первый этап строительства завершился уже через два года. Тогда же обновлённую набережную презентовали уфимцам на День республики. Как заявлял тогда премьер-министр Правительства РБ Раиль Сарбаев, во время строительства объекта было освоено 203 миллиона рублей. Тогда же власти рассказали о дальнейших планах по благоустройству. В 2013 году стало известно, что власти планируют направить на строительство дамбы ещё 165,08 млн рублей. Однако, по словам местных жителей, после этого на набережной появились лишь бетонные плиты.
Если на участке набережной от Лихачевской излучины до улицы Королева ещё проглядываются хоть какие-то попытки облагородить территорию, то далее, идя уже по одноименной улице, на набережной можно встретить лишь одинокие скамейки, каждая в нескольких сотнях метров от другой, и мусорные контейнеры, встречающие ещё реже. В остальном — только петляющая дорожка длиной в несколько километров высокие фонарные столбы. Из приятного здесь, пожалуй, разве что полоса нетронутого леса, откуда иной раз слышится мелодичное пение птиц, перескакивающих с ветки на ветку.
Небольшой островок цивилизации можно встретить на пересечении Набережной и улицы Н. Ковшовой. На небольшом участке расположилось летнее кафе с верандой и детскими аттракционами. Здесь же один из туристических центров Terra Bashkiria — небольшое одноэтажное здание с панорамными окнами. Внутри — пустота. А кафе, судя по всему, наоборот, готовится к открытию — на террасе уже выставляют столы, у входа громоздятся кожаные диваны и стулья.
Впечатление после себя набережная оставляет крайне противоречивое. С одной стороны, это уединенный уголок природы, где житель города может хоть на несколько минут обрести умиротворение, спрятавшись в тени деревьев от бесконечных дедлайнов и цейтнота. С другой, запущенность и царящая здесь разруха, кажется, повергают в ещё большую тоску. Выдающийся рекреационный потенциал в теории и каменное захолустье в суровой реальности.
Пока во все том же Сипайлово в открытый годом ранее после реконструкции парк Кашкадан съезжаются со всего города, эта набережная здесь же выглядит заброшенной, отчужденной, недолюбленной. И, всеми забытая, она порастает мхом и камышами.