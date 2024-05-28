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Пляжи Уфы

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Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии
28 мая, 09:32
В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей
22 мая, 12:09
2023
Вдвое больше: заместитель главы мэрии высказался о ситуации с пляжами в Уфе
По словам Сергея Кожевникова, нынешнее количество оборудованных мест для отдыха по городу является недостаточным.
14 сентября 2023, 11:47
Закрыли популярный пляж в Уфе: что произошло
10 августа 2023, 11:08
В Уфе на городском пляже едва не утонул трехлетний малыш
Инцидент произошел на озере Теплое, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.
26 июля 2023, 17:03
В мэрии Уфы назвали тройку самых популярных пляжей города
Самые востребованные пляжи Уфы и меры безопасности на них перечислили на оперативке в мэрии Уфы 25 июля.
25 июля 2023, 08:06
Самый популярный пляж Уфы бурно зарастает водорослями
Ближайшие несколько дней озеро будут очищать от биомассы, сообщили в мэрии Уфы 18 июля.
18 июля 2023, 16:33
Со дна в музей: На дне реки Белой в Уфе спасатели нашли древний артефакт
О неожиданной находке спасателей во время погружений рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы 18 июля.
18 июля 2023, 10:18
Двое студентов из Индии едва не утонули при попытке переплыть реку в Уфе
Молодые индийские студенты едва не утонули еще вчера, им посчастливилось и помощь пришла вовремя, сообщили в УГЗ Уфы 12 июня.
12 июля 2023, 16:00
Толпы народу, белый песок и удобства: 3 самых популярных пляжа Уфы
Данные предоставило Управление гражданской защиты в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы.
11 июля 2023, 07:53
«Одни ниточки»: странный мужчина атаковал отдыхающих на пляже в Уфе
Неприятная ситуация произошла сегодня, 7 июля, на берегу реки Уфимка.
7 июля 2023, 15:49
Бездомная собака вцепилась в ребенка на озере в Уфе
О происшествии с безнадзорным животным сообщили в издании UfacityNews.ru 7 июля.
7 июля 2023, 05:14
На популярном озере в Уфе, где бизнесвумен Машко создает вип-отдых, запретили купание
Странная история с пляжем в Демском районе не оставила в стороне даже бизнесвумен и светскую львицу Евгению Машко.
3 июля 2023, 06:36
«Пиковая нагрузка»: стали известны три самых популярных пляжа среди жителей Уфы
1 июля 2023, 04:31
Все пляжи Башкирии 2023: публикуем список
Купальный сезон стартует в Башкирии с сегодняшнего дня. В этом году на территории республики подготовлено 130 официальных пляжей для купания и летнего отдыха. Список публикует МЧС по РБ
1 июня 2023, 15:47
В Башкирии существенного похолодания не ждут раньше третьей декады июня
Ночью температура воздуха в республике в некоторые дни опустится до 9 градусов, следует из месячного прогноза Гисметео.
28 мая 2023, 12:09
«Так дело не пойдет»: глава Башкирии раскритиковал глав трех районов
Речь идет о Куюргазинском, Мишкинском и Федоровском районах.
22 мая 2023, 11:52
В Уфе катание на гидроцикле на реке Белой едва не закончилось трагедией
Мужчину, упавшего с гидроцикла в реку, спасли двое очевидцев
21 мая 2023, 06:05
На каких пляжах отдыхать уфимцам этим летом?
19 мая 2023, 09:00
Что обнаружили водолазы на дне водоемов возле пляжей Уфы
18 мая 2023, 08:23

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