Бары, спа и тесные каюты: заглянули внутрь прибывшего в Уфу теплохода «Мустай Карим»

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Сегодня, 2 апреля, на уфимскую Набережную прибыли теплоходы «Мустай Карим» и «Александр Пушкин». Встречали отдыхающих громко под доносящиеся из колонок народные мотивы пели, танцевали и аккомпанировали на курае, аккордеоне артисты местного ансамбля.
Выглядит лайнер, действительно, впечатляюще. И забегая вперед скажем, что несмотря на узкие коридоры и небольшие каюты, обстановка внутри судна не разочаровывает.
Прибыли теплоходы утром в первый рабочий день, потому и народу на Набережной по началу было не так много, в основном это были только что прибывшие туристы. Кто-то смотрел выступления, кто-то пускался в пляс вместе с артистами. Со слов одно из туристок в других городах так их еще не встречали.
— В принципе небрежная симпатичная. Ты другие не видела, особенно Набережную в Череповце, — слышались разговоры в толпе приезжих.
После хороводов туристы разделились по группам и отправились на экскурсии по Уфе. Время 11:20. К этому моменту Набережная значительно опустела.
Осмелимся предположить, если бы теплоход успел прибыть 1 мая, то встречающих на Набережной было бы значительно больше. Однако простоит судно в уфимской гавани до завтра и у желающих еще будет возможность оценить четырехпалубный теплоход.
Теплоход «Мустай Карим» был построен в 2019 году. Его вместимость 322 места, длинна 141 метр, ширина 16,82 метра. Судно может путешествовать по рекам, каналам европейской части РФ, Онеге, Ладоге, Азову, Каспию, Черному морям. Позиционирует себя лайнер как отель на плаву класса «река-море».
В Уфу судно прибыло из Нижнего Новгорода и на сегодняшний день на его борту 220 человек. Длительность круиза «Нижний Новогород — Уфа — Нижний Новгород» 10 дней.
Отметим, заходить в Уфу лайнер «Мустай Карим» может только до 20 мая в период половодья. Позднее на церемонии было сказано, что вплоть до пятницы не было ясно сможет ли теплоход зайти в Уфу.
Как рассказала сотрудница лайнера, гости теплохода — молодые люди, которые отдают предпочтение отельному отдыху.
Так, стоимость билета на 11 дней составляет 163 тысячи на человека, на 5 дней — от 87 400 рублей, а на 4 дня — 79 400 рублей. В цену входит трехразовое питание, так же на борту есть два ресторана, бары, СПА, тренажерный зал, винотека, солярий, детские комнаты и многое другое, однако за некоторые дополнительные услуги все же придется доплатить.
Первое, что видят гости на теплоходе: ресепшн, лифт и лестницу. На нижней палубе также располагаются два ресторана, тренажерный зал и спа-комплекс с сауной, парикмахерской и маникюрным салоном. Обстановка вокруг глаз все же радует, современный дизайн в спокойных тонах. Однако коридоры немного узкие и вместимость, например, в СПА-зоне очень ограничена.
Всего на теплоходе два ресторана: «Агидель» и «Иремель». Меню у них полностью одинаковое, единственное отличие — цветовая гамма. Первый ресторан выполнен в светлых тонах, а второй — в более темных.
Так, сегодня в меню у гостей теплохода башкирская кухня.
На средней палубе уже размещены первые 50 кают, винная библиотека, где каждый может взять почитать книгу и угоститься напитком из бара (за отдельную стоимость, разумеется). Здесь же размещен портрет башкирского писателя Мустая Карима, в честь которого и названо судно.
Палубой выше также располагаются каюты, а еще конференц-зал и бар Панорама. По словам сотрудницы теплохода в конференц-зале проводятся детские дискотеки, лекции, собрания клубов и другие мероприятия по желанию гостей.
В баре «Панорама» помимо столиков и самого бара также оборудована зона живой музыки. Вид из окон в нашем случае открывается на реку Белую.
Последний бар — «Башкирия» — находится на верхней палубе. Стены бара увешены портретами известных выходцев из Уфы и Башкирии — это Сергей Аксаков, Рудольф Нуриев, Инна Чурикова, Сергей Довлатов, Юрий Шевчук и другие.
К слову, на теплоходе нет бассейна, также нет выхода на открытые опоясывающие палубы. Вместо этого есть «Солнечная палуба» со столиками и шезлонгами. Располагается она на крыше лайнера.
На верхней палубе есть небольшой атриум, а добраться с первого этажа и до самого верха можно либо по ступеням, либо на лифте.
В холлах также оборудованы небольшие зоны отдыха с диванами и журнальными столиками.
А теперь самое интересное - каюты. Как мы уже отметили вместимость теплохода — 322 человека. Площадь самой маленькой каюты — 19 кв. метров.
Внутри каюты есть душевая с санузлом, две кровати, зона хранения, а также небольшой уголок для кухонных принадлежностей.
Условия таких кают, действительно, стесненные. Комнаты большей площади на лайнере есть, однако их стоимость уже будет выше.
Экскурсия по лайнеру завершилась ближе к обеду. К этому времени на Набережной уфимцев стало значительно больше. В ряд выстроились и уличные торговцы сувенирами и изделиями ручной работы.
Завершилось мероприятие открытием навигации 2023 года в Башкирии, а также парадом судов, пролетом авиационной группы и концертной программой.