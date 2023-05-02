Бары, спа и тесные каюты: заглянули внутрь прибывшего в Уфу теплохода «Мустай Карим»

Прибыли теплоходы утром в первый рабочий день, потому и народу на Набережной по началу было не так много, в основном это были только что прибывшие туристы. Кто-то смотрел выступления, кто-то пускался в пляс вместе с артистами. Со слов одно из туристок в других городах так их еще не встречали.