Боксерша из Башкирии, проигравшая трансгендеру, победила на международных играх

Напомним, в конце марта стало известно о том, что спортсменка из Башкирии, девушка-боксер Азалия Аминева проиграла не женщине. О том, что проведенный постфактум тест ДНК выявил мужские хромосомы у соперника, который до последнего считался соперницей. Примечательно, что «соперница» на том самом решающем поединке от одного из ударов Аминевой отправилась в нок-даун.