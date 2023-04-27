Боксерша из Башкирии, проигравшая трансгендеру, победила на международных играх

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:52
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о победе боксерши из Башкирии Азалии Аминевой на международных Боливарианских играх в Каракасе. В финале боксерша из Башкирии одержала победу в бою с соперницей из Венесуэлы.
20-летняя спортсменка не так давно участвовала в Чемпионате Мира по боксу, где уступила в ⅛ финала. Однако постфактум ее проигрыш стал очень сомнительным, ведь проиграла девушка трансгендеру.
Напомним, в конце марта стало известно о том, что спортсменка из Башкирии, девушка-боксер Азалия Аминева проиграла не женщине. О том, что проведенный постфактум тест ДНК выявил мужские хромосомы у соперника, который до последнего считался соперницей. Примечательно, что «соперница» на том самом решающем поединке от одного из ударов Аминевой отправилась в нок-даун.
— Азалия является образцом настоящего профессионализма и примером для молодых спортсменов. Мы гордимся ее заслугами и благодарим ее за то, что она прославляет нашу республику и всю страну в мировом спортивном сообществе. Отдельно выражаю благодарность тренерам Азалии — Савкину Александру и Савкину Василию, — написал Андрей Назаров о победе спортсменки в своем telegram-канале.