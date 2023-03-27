Боксерша из Башкирии, проигравшая трансгендеру из Ирана на ЧМ, прокомментировала бой

– Я ни в коем случае не расстраиваюсь, потому что, я считаю, что я провела неплохой бой. Это был большой опыт для меня. Я заряжена на победы очень сильно. И хочу сказать большое спасибо всем тем, кто вместе со мной переживал все эти трудные моменты и поддерживал меня на этих соревнованиях, – так сама 20-летняя Азалия Аминева прокомментировала в личном блоге неожиданный поворот в истории.