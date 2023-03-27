Боксерша из Башкирии, проигравшая трансгендеру из Ирана на ЧМ, прокомментировала бой

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В минувшее воскресенье 26 марта стало известно о том, что спортсменка из Башкирии, девушка-боксер Азалия Аминева проиграла в 1/8 финала Чемпионата Мира по боксу, проходившем в столице Индии Нью-Дели, проиграла не женщине. О том, что проведенный постфактум тест ДНК выявил мужские хромосомы у соперника, который до последнего считался соперницей.
На данный момент спортсменов, с чьей стороны был выявлен обман уже дисквалифицировали, однако на исход ЧМ восстановление справедливости не повлияет. Уроженка Башкирии покинула поле боя, однако в заключительном бою отправила бывшую соперницу, а как выяснилось соперника в нокдаун.
– Я ни в коем случае не расстраиваюсь, потому что, я считаю, что я провела неплохой бой. Это был большой опыт для меня. Я заряжена на победы очень сильно. И хочу сказать большое спасибо всем тем, кто вместе со мной переживал все эти трудные моменты и поддерживал меня на этих соревнованиях, – так сама 20-летняя Азалия Аминева прокомментировала в личном блоге неожиданный поворот в истории.