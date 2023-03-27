Что известно о трансгендере Иман Хелиф, которой проиграла боксерша из Башкирии на ЧМ

Как сообщает Википедия, Иман впервые оказалась на ринге чемпионата мира по боксу среди женщин в 2018 году в Нью-Дели. Тогда она заняла 17 место после вылета из первого раунда. В 2019 году она представляла Алжир на чемпионате мира по женскому боксу AIBA 2019, проходившем в России, где заняла 33-е место, и снова выбыла из первого раунда против Натальи Шадриной. В 2020 году Хелиф также представляла Алжир на Олимпийских играх в Токио. Хелиф участвовала в чемпионате мира по боксу среди женщин 2022 года и стала первой алжирской боксершей, вышедшей в финал после победы над Челси Хейнен из Нидерландов.