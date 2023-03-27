Что известно о трансгендере Иман Хелиф, которой проиграла боксерша из Башкирии на ЧМ

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Громкий скандал разгорелся в ходе чемпионата мира по боксу среди женщин в Индии. Как выяснилось, среди женщин-участниц в этом году оказались мужчины. Так, соперницей (или вернее сказать соперником) уроженки Башкирии Азалии Аминевой стала Иман Хелиф из Алжира.
На данный момент спортсменов, с чьей стороны был выявлен обман, уже дисквалифицировали, однако на исход ЧМ восстановление справедливости не повлияет. Уроженка Башкирии покинула поле боя, однако в заключительном бою отправила оппонента в нокдаун.
По информации портала BoxRec, Иман Хелиф родилась 2 мая 1999 года — на данный момент ей 23 года, говорит на двух языках: арабском и французском. Пол на сайте указан как женский. Свою боксерскую карьеру она начала в 2018 году. Девушка выступает в суперлегком весе до 60 кг.
Также несколько фактов о спортсменке публикует интернет-архив Wayback Machine. В частности, своим хобби Хелиф называет готовку, своим кумиром на профессиональном поприще — Мухаммеда Али. По словам Хелиф, она тренируется дважды в день, а её главной мечтой является завоевать олимпийскую медаль.
Как сообщает Википедия, Иман впервые оказалась на ринге чемпионата мира по боксу среди женщин в 2018 году в Нью-Дели. Тогда она заняла 17 место после вылета из первого раунда. В 2019 году она представляла Алжир на чемпионате мира по женскому боксу AIBA 2019, проходившем в России, где заняла 33-е место, и снова выбыла из первого раунда против Натальи Шадриной. В 2020 году Хелиф также представляла Алжир на Олимпийских играх в Токио. Хелиф участвовала в чемпионате мира по боксу среди женщин 2022 года и стала первой алжирской боксершей, вышедшей в финал после победы над Челси Хейнен из Нидерландов.
Отметим, что тема участия трансгендерных людей в спортивных соревнованиях вызывает жаркие споры как в профессиональном сообществе, так и среди фанатов. Одним из первых поводов тому послужила Олимпиада 2020 года в Токио. Тогда участие в соревнованиях впервые приняла трансгендерная женщина Лорель Хаббард из Новой Зеландии.
Как сообщает портал Sportbox, после этого Международный Олимпийский комитет обнародовал рекомендации, согласно которым ни один спортсмен не может быть исключен из соревнований на основе трансгендерной идентичности или половых различий.
Примечательно, что до этого момента трансгендерной персоне необходимо было сдать анализ на уровень тестостерона и в течение года до стартов он должен быть ниже заданного уровня. Однако в данный момент, судя по решению МОК, большое значение имеет самоощущение, а тестостерон уходит на второй план. При этом в случае боя Иман Хелиф с Азалией Аминевой именно высокие показатели тестестерона послужили поводом для дисквалификации.