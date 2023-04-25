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Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

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Спала спокойно, а проснулась от боли: жительница Башкирии хотела убить дочку

25 апреля 2023, 09:41
Фото: 1MI

В Башкирии мать попыталась перерезать горло собственной спящей дочери

Шокирующий инцидент произошел в Хайбуллинском районе республики

В деревне Янтышево Хайбуллинского района мать попыталась зарезать собственную дочь. Пока та спала мать подошла к ней и попыталась вскрыть её горло.

В минздраве Башкирии Mkset сообщили, что девочка в настоящий момент находится в хирургии, её состояние медики оценивают как стабильное. В ведомстве также отмечают, что с ней работает психолог.

По информации телеграм-канала Mash Batash, на свою ночь напала 52-летняя местная жительница с нестабильной психикой. Психическое состояние женщины якобы пошатнулось полтора года назад на фоне смерти её сестры — после этого у неё начался бред и мания преследования.

На свою дочь женщина напала утром: подошла к девочке с ножом и начала меленными движениями резать её шею. На крики прибежал отец семейства, оттолкнувший супругу от дочери. После этого женщина якобы начала сама наносить себе увечья.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по республике, где корреспондента перенаправили в региональный СК. Оперативно получить комментарий ведомства не удалось. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Помимо этого Mkset обратился за комментарием в Антиганский сельсовет, однако там на звонки не ответили.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
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