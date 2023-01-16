«Я убил маму»: в центре Уфы 18-летний парень зарезал собственную мать

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
В Уфе 18-летний парень убил собственную мать. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Сообщается, что уфимец длительное время испытывал неприязненные отношения к собственной матери и утром 9 января в ходе конфликта взял кухонный нож и нанес им множественные удары в шею и туловище женщины. Она скончалась от полученный травм.
Так, после совершения преступления молодой парень написал сообщение своему брату, в котором сообщил о произошедшем, тот в свою очередь вызвал «скорую» и сотрудников полиции.
— Скрываться от правоохранителей обвиняемый не стал, сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах случившегося. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба СК Башкирии.
Между тем, по информации телеграм-канал Mash Batash, ссора якобы произошла после того, как мать убралась в их квартире на Революционной и, по мнению сына, спрятала его блокнот с логинами-паролями.