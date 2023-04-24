Дело убитой бывшим мужем Дины Махияновой передано в суд Башкирии

Было установлено, что обвиняемый состоял в браке с погибшей и с ее решением расторгнуть брак он был не согласен. Так, в ночь с 12 на 13 августа Дина Махиянова возвращалась домой после празднования дня рождения подруги, однако возле дома ее подкараулил бывший супруг и нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а обвиняемый после совершенного покинул место преступления. По данным пресс-службы следственного комитета, позже он явился в местный отдел полиции и сознался в содеянном.