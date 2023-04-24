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Published Сегодня, 13:56

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Дело убитой бывшим мужем Дины Махияновой передано в суд Башкирии

24 апреля 2023, 13:56
Фото: соцсети Дины Махияновой

В Башкирии в убийстве Дины Махияновой обвинили ее 37-летнего бывшего мужа

В августе прошлого года бывший муж подкараулил и нанес ей 14 ножевых ранений.

Следователи завершили расследование убийства 31-летней чиновницы Дины Махияновой. Как сообщили в пресс-службе СК Башкирии, обвинения по статьям «истязание» и «убийство» предъявлено бывшему мужу убитой 37-летнему жителю Белорецка.

Было установлено, что обвиняемый состоял в браке с погибшей и с ее решением расторгнуть брак он был не согласен. Так, в ночь с 12 на 13 августа Дина Махиянова возвращалась домой после празднования дня рождения подруги, однако возле дома ее подкараулил бывший супруг и нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а обвиняемый после совершенного покинул место преступления. По данным пресс-службы следственного комитета, позже он явился в местный отдел полиции и сознался в содеянном.

Также выяснилось, что в период с декабря 2020 года по август 2022 года бывший муж систематически «причинял потерпевшей физические и психические страдания», в частности он наносил женщине побои и оскорбления. В связи с этим Дина Махиянова неоднократно обращалась в полицию.

Вину в совершенных преступлениях мужчина не признает. Дело направлено в суд.

Кроме того, в производстве у следователей находится и уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» в отношении должностных лиц районного отдела полиции.

Момент жестокого нападения на женщину попал в обзор камер видеонаблюдения — на кадрах видно, как мужчина сначала выжидает Дину около дома её родителей, а после набрасывается на девушку с ножом в руке. До этого Дина обращалась в полицию 10 раз и умоляла о помощи. 

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