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СК Башкирии показал видео из квартиры, где мать убила дочь и затем покончила с собой

4 августа 11:28
Фото: СУ СКР по РБ
Кадры опубликовал СКР по Башкирии, на них видно, как работает следователь.

Как сообщал Mkset, мать подростка обнаружили мертвой утром 4 августа под окнами многоэтажного дома на улице Нуреева. После этого в квартире, где находилась женщина, нашли тело ее дочери с ножевыми ранениями.

По данным источника Mkset, девочка была серьезно больна.

В настоящее время следователи восстанавливают полную картину событий этого дня. Предположительно, женщина убила дочь, а после свела счеты с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Информированный источник Mkset рассказал, как жила погибшая семья, для чего она приехала в Уфу и как сняла дорогую квартиру на два дня.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия#Видео
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