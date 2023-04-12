Летевший в Уфу самолет столкнулся с птицей на высоте порядка 6 тысяч футов

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Самолет, выполнявший 11 апреля рейс Москва-Уфа, столкнулся в небе с птицей. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Сообщается, что в момент, когда авиасудно находилось на высоте порядка шести тысяч футов капитан доложил о попадании птицы в носовую часть фюзеляжа, несмотря на это было принято решение о продолжении полета до пункта назначения.
В настоящий момент самолет отстранен от выполнения полётов. При послеполетном осмотре воздушного судна были выявлены нарушения, в частности нарушения жёсткости композитной части конструкции.