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Летевший в Уфу самолет столкнулся с птицей на высоте порядка 6 тысяч футов

12 апреля 2023, 08:07
Фото: 1MI
Воздушное судно получило повреждения и в данный момент отстранено от полетов

Самолет, выполнявший 11 апреля рейс Москва-Уфа, столкнулся в небе с птицей. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Сообщается, что в момент, когда авиасудно находилось на высоте порядка шести тысяч футов капитан доложил о попадании птицы в носовую часть фюзеляжа, несмотря на это было принято решение о продолжении полета до пункта назначения.

В настоящий момент самолет отстранен от выполнения полётов. При послеполетном осмотре воздушного судна были выявлены нарушения, в частности нарушения жёсткости композитной части конструкции.

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#Азамат Нухов
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