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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Самолет из Сочи в Уфу пришлось посадить в Астрахани из-за состояния пассажира

18 марта 2023, 10:26
Фото: 1MI
Больному пассажиру понадобилась госпитализация.

Tekegram-канал AVIAINCENDENT сообщил о вчерашнем происшествии на борту самолета авиакомпании «Северный ветер», который совершал дневной рейс из Сочи в Уфу. Капитан воздушного судна в зоне Актобе сообщил о том, что на борту находится пассажир с недомоганием — было принято решение посадить самолет в аэропорту города Астрахань.

Посадка в Астрахани прошла благополучно, пассажир был госпитализирован. Самолет вновь вылетел в Уфу.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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