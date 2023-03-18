Самолет из Сочи в Уфу пришлось посадить в Астрахани из-за состояния пассажира

Tekegram-канал AVIAINCENDENT сообщил о вчерашнем происшествии на борту самолета авиакомпании «Северный ветер», который совершал дневной рейс из Сочи в Уфу. Капитан воздушного судна в зоне Актобе сообщил о том, что на борту находится пассажир с недомоганием — было принято решение посадить самолет в аэропорту города Астрахань.