Самолет рейса «Нижний Новгород-Уфа» приземлился с не закрытыми створками реверса

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
AVIAINCIDENT сообщает о том, что ранним утром 30 января в уфимском аэропорту члены экипажа рейса из Нижнего Новгорода в Уфу, уже совершив посадку без каких-либо происшествий, обнаружили, что у судна не закрыты створки реверса.
В телеграм-канале уточнили, что опасного груза самолет не перевозил, а на месте проводится сбор первичных материалов. Известно, что эксплуатантом воздушного судна Embraer E-190, RA-02739, рейс ЕО829 Нижний Новгород — Уфа является авиакомпания «Пегас».