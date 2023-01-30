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Самолет рейса «Нижний Новгород-Уфа» приземлился с не закрытыми створками реверса

30 января 2023, 08:40
Фото: 1MI
Заметили неполадку члены экипажа, приземлился самолет в штатном порядке.

AVIAINCIDENT сообщает о том, что ранним утром 30 января в уфимском аэропорту члены экипажа рейса из Нижнего Новгорода в Уфу, уже совершив посадку без каких-либо происшествий, обнаружили, что у судна не закрыты створки реверса.

В телеграм-канале уточнили, что опасного груза самолет не перевозил, а на месте проводится сбор первичных материалов. Известно, что эксплуатантом воздушного судна Embraer E-190, RA-02739, рейс ЕО829 Нижний Новгород — Уфа является авиакомпания «Пегас».

 

#Город#Ирина Деревянчук
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