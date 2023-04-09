С самолетом рейса Ноябрьск — Уфа произошло ЧП

Как уточняет телеграм-канале Aviaincident, после посадки в 11.03 московского времени по окончании пробега командир воздушного судна доложил, что не может самостоятельно освободить взлетно-посадочную полосу по причине ограниченного управления передней стойкой шасси, требуется тягач. В самолете находились 50 пассажиров и два члена экипажа. Какого-либо опасного груза на борту не было.