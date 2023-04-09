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С самолетом рейса Ноябрьск — Уфа произошло ЧП

9 апреля 2023, 12:35
Фото: 1MI
8 апреля самолет авиакомпании «Ямал», следовавший рейсом из Ноябрьска в Уфу, испытал проблемы с управлением передней стойкой после посадки в Уфе.

Как уточняет телеграм-канале Aviaincident, после посадки в 11.03 московского времени по окончании пробега командир воздушного судна доложил, что не может самостоятельно освободить взлетно-посадочную полосу по причине ограниченного управления передней стойкой шасси, требуется тягач. В самолете находились 50 пассажиров и два члена экипажа. Какого-либо опасного груза на борту не было.

Через несколько минут после соответствующего сигнала с борта самолет отбуксировали при помощи тягача.

#Происшествия#Новости#Андрей Королев
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