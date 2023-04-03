Власти объяснили, могут ли бывших срочников из Башкирии направить в зону СВО

Стало известно, кого из бывших срочников могут направить в зону специальной военной операции. Как подчеркивается на портале «Объясняем.рф», призванных в рамках срочной службы мужчин не будут привлекать для участия в спецоперации. Принудительно заключать контракт на военную службу также нельзя. В случае, если данный факт имел место быть, то необходимо подать жалобу в военную прокуратуру.