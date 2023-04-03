Власти объяснили, могут ли бывших срочников из Башкирии направить в зону СВО

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Стало известно, кого из бывших срочников могут направить в зону специальной военной операции. Как подчеркивается на портале «Объясняем.рф», призванных в рамках срочной службы мужчин не будут привлекать для участия в спецоперации. Принудительно заключать контракт на военную службу также нельзя. В случае, если данный факт имел место быть, то необходимо подать жалобу в военную прокуратуру.
Тем не менее срочник, который уже отслужил три месяца, имеет право добровольно заключить контракт и отправить в зону специальной военной операции. Отказаться от прохождения срочной службы по призыву и отправиться добровольцем в зону спецоперации также нельзя. Однако ее можно заменить военной службой по контракту.
— Граждане, не состоящие в запасе ВС РФ и получившие высшее или среднее профессиональное образование, вправе заключить контракт о прохождении военной службы. Добровольцами могут стать только граждане, прошедшие военную службу и состоящие в запасе Вооруженных Сил РФ, — добавили эксперты портала «Объясняем.рф».
Напомним, что в этом году срок срочной службы составляет 12 месяцев и призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Повысить призывной возраст могут в 2024 году только после принятия соответствующего законопроекта.
Подробнее о том, как пройдет весенний призы на срочную службу в армии в этом году Mkset рассказывал здесь.