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Брат участника СВО потребовал у Хабирова закрасить в Уфе граффити с Земфирой*

22 марта 2023, 07:03
Фото: 1MI
Мужчина, у которого, с его слов, родственники были мобилизованы и сейчас находятся на СВО, заявил, что «подобные художества» видеть ему неприятно и он считает их недопустимыми.

Граффити на доме в Уфе, где в юности жила популярная певица Земфира, признанная иностранным агентом в феврале этого года, потребовали закрасить.

С такой просьбой на странице в соцсети ВКонтакте к главе Башкирии обратился Алексей М. Мужчина приложил фото того самого граффити в Черниковке и попросил главу отреагировать.

— Радий Фаритович, будьте добры отреагировать на данное граффити в городе и дайте, пожалуйста, распоряжение закрасить его. Мне, как человеку, у которого в данный момент времени на СВО по мобилизации участвуют двоюродный брат и племянник, неприятно видеть подобные художества. Считаю недопустимым, — написал мужчина главе.

Напомним, вчера 21 марта в Уфе неизвестные нанесли граффити с изображением певицы-иноагента на граффити с ней же. На изображении исполнительницы появился трафарет с ее лицом и надпись — «у этой суки нет родины». 

* — признана Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранных агентов.

«Нет Родины»: в Уфе вандалы испортили граффити с Земфирой* во дворе жилого дома
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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