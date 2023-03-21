«Нет Родины»: в Уфе вандалы испортили граффити с Земфирой* во дворе жилого дома

Напомним, ранее депутаты подали обращение в прокуратуру с требованием лишить певицу её российского имущества. По данным телеграм-канала SHOT, Земфире* якобы принадлежит двухкомнатная квартира площадью на Фрунзенской набережной в Москве, нежилое помещение на улице Магистральная, а также садовый участок в Башкирии и две иномарки.