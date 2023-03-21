«Нет Родины»: в Уфе вандалы испортили граффити с Земфирой* во дворе жилого дома

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В Уфе неизвестные нанесли граффити с изображением Земфиры*. Изображение певицы появилось во дворе дома на Хадии Давлетшиной, ночью 21 марта. Акт вандализма зафиксировали камеры наружного наблюдения, позднее видео попало в соцсети.
Судя по содержанию граффити, неизвестные вандалы, таким образом, отреагировали на недавний трек певицы.
Напомним, ранее депутаты подали обращение в прокуратуру с требованием лишить певицу её российского имущества. По данным телеграм-канала SHOT, Земфире* якобы принадлежит двухкомнатная квартира площадью на Фрунзенской набережной в Москве, нежилое помещение на улице Магистральная, а также садовый участок в Башкирии и две иномарки.
В 2022 году певица вместе с режиссёром Ренатой Литвиновой покинула Россию. Как стало известно позднее, обе женщины находятся в Париже, о чем режиссер сообщила в своих соцсетях, опубликовав фото Земфиры* после кутюрного показа Balenciaga.
В феврале 2023 года Минюст включил певицу в список иноагентов. Позднее это прокомментировала сама Земфира*, опубликовав пост, в котором поблагодарила за поддержку.
* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.