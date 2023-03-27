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Бизнес-омбудсмен Башкирии сможет посещать заключенных без специального разрешения

27 марта 2023, 06:06
Фото: 1MI
Законопроект о расширении полномочий бизнес-омбудсмена в Башкирии депутаты Курултая рассмотрят 29 марта

Бизнес-омбудсмена республики могут наделить правом посещать находящихся под стражей без специального разрешения. Предполагается, что новые полномочия поспособствуют сбору необходимой информации и станут дополнительным инструментом в деле защиты прав предпринимателей. Соответствующий законопроект депутаты Курултая рассмотрят в ходе пленарного заседания 29 марта.

— Для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по уголовным делам Уполномоченный по правам предпринимателей в Республике Башкортостан сможет без специального разрешения посещать находящиеся в республике места содержания под стражей и учреждения уголовно-исполнительной системы. Новые полномочия помогут бизнес-омбудсмену в сборе необходимой информации и станут дополнительным инструментом в деле защиты прав предпринимателей, — сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Сообщается, что наряду с расширением полномочий бизнес-омбудсмена при рассмотрении им жалоб со стороны предпринимателей, законопроект также направлен на расширение гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. По словам Константина Толкачева, данная инициатива подразумевает расширение круга субъектов, защита прав которых входит в компетенцию бизнес-омбудсмена республики. В частности, речь идет о включении туда членов органов управления коммерческой организацией в связи с осуществлением ими соответствующих полномочий.

Отмечается, что ранее законопроект получил одобрение профильного Комитетом по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму. В Комитете законопроект рекомендовали для принятия в первом чтении.

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#Азамат Нухов#Общество
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