Бизнес-омбудсмен Башкирии сможет посещать заключенных без специального разрешения

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Бизнес-омбудсмена республики могут наделить правом посещать находящихся под стражей без специального разрешения. Предполагается, что новые полномочия поспособствуют сбору необходимой информации и станут дополнительным инструментом в деле защиты прав предпринимателей. Соответствующий законопроект депутаты Курултая рассмотрят в ходе пленарного заседания 29 марта.
— Для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по уголовным делам Уполномоченный по правам предпринимателей в Республике Башкортостан сможет без специального разрешения посещать находящиеся в республике места содержания под стражей и учреждения уголовно-исполнительной системы. Новые полномочия помогут бизнес-омбудсмену в сборе необходимой информации и станут дополнительным инструментом в деле защиты прав предпринимателей, — сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Сообщается, что наряду с расширением полномочий бизнес-омбудсмена при рассмотрении им жалоб со стороны предпринимателей, законопроект также направлен на расширение гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. По словам Константина Толкачева, данная инициатива подразумевает расширение круга субъектов, защита прав которых входит в компетенцию бизнес-омбудсмена республики. В частности, речь идет о включении туда членов органов управления коммерческой организацией в связи с осуществлением ими соответствующих полномочий.
Отмечается, что ранее законопроект получил одобрение профильного Комитетом по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму. В Комитете законопроект рекомендовали для принятия в первом чтении.