Бизнес-омбудсмен Башкирии сможет посещать заключенных без специального разрешения

Сообщается, что наряду с расширением полномочий бизнес-омбудсмена при рассмотрении им жалоб со стороны предпринимателей, законопроект также направлен на расширение гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. По словам Константина Толкачева, данная инициатива подразумевает расширение круга субъектов, защита прав которых входит в компетенцию бизнес-омбудсмена республики. В частности, речь идет о включении туда членов органов управления коммерческой организацией в связи с осуществлением ими соответствующих полномочий.