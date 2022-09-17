Бизнес-омбудсмен Башкирии встретился с пострадавшими от пожара в ТЦ «Меркурий»

Уполномоченный по правам предпринимателей Флюр Асадуллин встретился с пострадавшими от пожара арендаторами торгового центра «Меркурий».
— На месте состоялась встреча с предпринимателями – арендаторами ТЦ Меркурий, пострадавших от пожара, товар либо полностью уничтожен, либо потерян товарный вид, имеется запах гари, повреждено оборудование, находящееся в бутиках, — рассказал бизнес-омбудсмен в своих социальных сетях.
Известно, что пострадавшим предпринимателям руководство торгового центра предоставило площадь на улице для распродажи уцелевшего товара. На встрече с ними Флюр Асадуллин сообщил о возможности обращения к нему по вопросам, возникающим при взаимодействии с госорганами, МЧС и арендодателем.
Напомним, что пожар в торговом центре «Меркурий» произошел 9 сентября — в тот день огонь охватил несколько тысяч квадратных метров, в результате чего многие магазины сгорели до тла вместе с выручкой и кассовыми аппаратами.