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Бизнес-омбудсмен Башкирии встретился с пострадавшими от пожара в ТЦ «Меркурий»

17 сентября 12:05
Фото: 1MI
Флюр Асадуллин посетил торговую площадь на улице, где сейчас распродают свой товар пострадавшие от пожара предприниматели.

Уполномоченный по правам предпринимателей Флюр Асадуллин встретился с пострадавшими от пожара арендаторами торгового центра «Меркурий».

— На месте состоялась встреча с предпринимателями – арендаторами ТЦ Меркурий, пострадавших от пожара, товар либо полностью уничтожен, либо потерян товарный вид, имеется запах гари, повреждено оборудование, находящееся в бутиках, — рассказал бизнес-омбудсмен в своих социальных сетях.

Известно, что пострадавшим предпринимателям руководство торгового центра предоставило площадь на улице для распродажи уцелевшего товара. На встрече с ними Флюр Асадуллин сообщил о возможности обращения к нему по вопросам, возникающим при взаимодействии с госорганами, МЧС и арендодателем.

Напомним, что пожар в торговом центре «Меркурий» произошел 9 сентября — в тот день огонь охватил несколько тысяч квадратных метров, в результате чего многие магазины сгорели до тла вместе с выручкой и кассовыми аппаратами.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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