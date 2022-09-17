Бизнес-омбудсмен Башкирии встретился с пострадавшими от пожара в ТЦ «Меркурий»

Известно, что пострадавшим предпринимателям руководство торгового центра предоставило площадь на улице для распродажи уцелевшего товара. На встрече с ними Флюр Асадуллин сообщил о возможности обращения к нему по вопросам, возникающим при взаимодействии с госорганами, МЧС и арендодателем.