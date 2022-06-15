Бизнес-омбудсмен Башкирии выступил против решения Хабирова о введении «сухого закона»

Бизнес-омбудсмен Башкирии Флюр Асадуллин выступил с критикой законопроекта, ограничивающего продажу спиртных напитков в двух населенных пунктах Куюргазинского района. Своё мнение по данной ситуации чиновник озвучил на своей странице в соцсетях.
По мнению чиновника, введение данного запрета является ограничением прав предпринимателей, которые ранее приобрели дорогостоящие лицензии, которые дают право на реализацию алкоголя. Более того, запрет на продажу алкоголя, по мнению чиновника, может привести к увеличению количества отравлений суррогатным алкоголем и способствовать росту нелегального оборота алкоголя.
Асадуллин также отметил, что уровень потребления спиртного не падает несмотря на то, что ранее аналогичные запреты уже вводились в ряде населённых пунктов. При этом бизнес-омбудсмен подчеркнул, что борьбу с алкоголизмом надлежит вести иными методами, среди которых профилактика и продвижение здорового образа жизни.
— Кто захочет выпить, пешком дойдет до соседнего села. Это в лучшем случае», — заявил чиновник.
Напомним, ранее жители двух сёл в Куюргазинском районе объявили о своем намерении запретить продажу алкоголя в населённых пунктах. По их мнению, введение «сухого закона» сможет улучшить состояние здоровья граждан и демографическую ситуацию.
Также ранее в ходе оперативного совещания в правительстве глава региона Радий Хабиров потребовал объяснений от глав районов, где во время празднования Сабантуев велась продажа спиртных напитков. Отметим, что запрет на продажу алкоголя во время народных гуляний в Башкирии был введен тремя годами ранее по инициативе руководителя республики.