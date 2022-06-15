Бизнес-омбудсмен Башкирии выступил против решения Хабирова о введении «сухого закона»

Асадуллин также отметил, что уровень потребления спиртного не падает несмотря на то, что ранее аналогичные запреты уже вводились в ряде населённых пунктов. При этом бизнес-омбудсмен подчеркнул, что борьбу с алкоголизмом надлежит вести иными методами, среди которых профилактика и продвижение здорового образа жизни.