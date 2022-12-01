mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Флюр Асадуллин досрочно покинул пост бизнес-омбудсмена Башкирии

Сегодня, 10:59
Фото: Флюр Асадуллин // vk.com
Сменить его может Ирина Абрамова.

Уполномоченный по защиты прав предпринимателей Башкирии Флюр Асадуллин досрочно сложил свои полномочия. Как сообщает спикер республиканского Госсобрания Константин Толкачев, в отставку Асадуллин ушел по собственному желанию.

Так, на его место глава Башкирии предложил рассмотреть кандидатуру Ирины Абрамовой. Отмечается, что кандидатура согласована с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Окончательное решение будет приниматься в декабре на заседании Госсобрания.

— Ирина Евгеньевна имеет большой опыт взаимодействия с предпринимателями и бизнес-объединениями, много лет работает в Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан, — отмечает Константин Толкачев.

 

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Ветеран Афганистана раскрыл, в чем на самом деле нуждаются участники СВО из Башкирии
Сегодня, 11:18
«Один сын на СВО, другой в коме. Как дальше жить?»: как уфимка борется за своих детей
29 ноября 11:05
Больше бумаг, меньше забав: в Башкирии будет меньше детских горок из-за нового закона
Сегодня, 10:00
СМИ: в Башкирии парень покончил с собой из-за отказа взять его добровольцем на СВО
Сегодня, 06:49
В Башкирии отказались от новогодних елок для детей участников СВО
Сегодня, 11:56
Врач из Уфы развеял главные страхи перед лазерной коррекцией зрения
30 ноября 10:00