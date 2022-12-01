Флюр Асадуллин досрочно покинул пост бизнес-омбудсмена Башкирии

Уполномоченный по защиты прав предпринимателей Башкирии Флюр Асадуллин досрочно сложил свои полномочия. Как сообщает спикер республиканского Госсобрания Константин Толкачев, в отставку Асадуллин ушел по собственному желанию.
Так, на его место глава Башкирии предложил рассмотреть кандидатуру Ирины Абрамовой. Отмечается, что кандидатура согласована с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Окончательное решение будет приниматься в декабре на заседании Госсобрания.
— Ирина Евгеньевна имеет большой опыт взаимодействия с предпринимателями и бизнес-объединениями, много лет работает в Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан, — отмечает Константин Толкачев.