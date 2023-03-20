mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Жуткие подробности гибели уроженца Башкирии, чьи дети 3 дня жили с трупами родителей

20 марта 2023, 14:21
Фото: 1MI
Близкие пары на 100% уверены в том, что предварительная версия о передозировке ошибочная, мужчина был почетным донором, а женщина идеальной мамой.

На прошлой неделе в Екатеринбурге произошло страшное событие. Соседи вскрыли дверь квартиры в одном из домов из-за детского плача и протекающего на соседей снизу потолка. Как сообщает издание E1.RU на вызов сотрудники МЧС не спешили, а курсанты МВД прибыли на место уже тогда, когда дверь вскрыли соседи.

Спасением для двоих совсем маленьких детей, двухлетнего мальчика и грудной девочки стал потоп, который устроил мальчик, который открыл кран в ванной, чтобы попить. Помимо потопа соседей насторожил и детский плач, мало того, стало известно, что у двери запертой квартиры были и родственники семьи, потерявшие связь с ними. Женщина разговаривала с детьми через дверь, но много ли подробностей получишь от истощенного двухлетнего малыша?

Дверь вскрыли под видеофиксацию сами соседи и ужаснулись увиденным в квартире. Издание сообщает, что по словам очевидцев в квартире все было перевернуто вверх дном. Родственники умершей пары рассказали, что те не выходили на связь с воскресенья (12 марта) и они забили тревогу.

Сосед погибшей пары рассказал изданию, что сотрудники МЧС не приехали. По словам соседа они по телефону задали массу уточняющих вопросов, но так и не появились на месте. Оказывается вскрывали дверь подручными средствами, косяк двери отдирали гвоздодером, действо снимали на видео — чтобы потом у полиции не было претензий.

— Картина была ужасная. Первое впечатление — что совершено преступление. Вещи разбросаны, комод открыт. У женщины были какие-то пятна, похожие на гематомы. На кухне в неестественной позе сидел мертвый мужчина. Кругом валяются упаковки из-под лекарств и вещи. Через некоторое время появился наш участковый, — приводят екатеринбургские журналисты слова неравнодушного мужчины.

Сообщается и о том, что якобы медики, приехавшие на вызов в соседнюю квартиру не стали помогать детям, которые три дня провели с телами родителей. Позже стало известно, что они проводили эвакуацию пациента. Известны причины по которым на место не приехали сотрудники МЧС — в МЧС объяснили, что пока они уточняли информацию доступ в квартиру появился. Как — описано выше.

Уже с первого дня, когда о происшествии стало известно, озвучивалась версия о том, что погибла пара от передозировки некоего порошка. Однако близкие пары уверены в том, что порошок — рассыпанная детская молочная смесь, и если бы в квартире повсюду бы были наркотики, малыш наверняка бы тоже отравился ими. В любом случае порошок предстоит исследовать криминалистам.

Со ссылкой на близкого друга семьи издание сообщает, что в крови у погибшей пары наркотиков не нашли, а муж, уроженец Башкирии, и вовсе был почетным донором и за неделю до смерти сдавал кровь. Также сообщается, что мужчина добросовестно трудился на заводе, а в семье у них царили мир и любовь.

 

В Екатеринбурге дети провели три дня с мертвыми родителями из Башкирии
Узнать подробнее
#Дети#Происшествия#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Мэр Агидели, который советовал жителям Башкирии «заткнуться», ушел в отставку
Сегодня, 07:31
Смертельно опасная квартира: в Уфе с фирмы «Третьего треста» взыскали компенсацию
Сегодня, 12:42
В Минздраве Башкирии ответили на обвинения в «вымогательстве» в перинатальном центре
Сегодня, 13:36
Хабиров заявил о «глупых предрассудках» в связи с обрушением купола мечети в Уфе
Сегодня, 07:44
Власти ответили на просьбы уфимцев сохранить автобусный маршрут №135
Сегодня, 08:37
«Меня подвели»: Хабиров высказался о «негодяях» в Башкирии
Сегодня, 08:27