Жуткие подробности гибели уроженца Башкирии, чьи дети 3 дня жили с трупами родителей

Спасением для двоих совсем маленьких детей, двухлетнего мальчика и грудной девочки стал потоп, который устроил мальчик, который открыл кран в ванной, чтобы попить. Помимо потопа соседей насторожил и детский плач, мало того, стало известно, что у двери запертой квартиры были и родственники семьи, потерявшие связь с ними. Женщина разговаривала с детьми через дверь, но много ли подробностей получишь от истощенного двухлетнего малыша?