Жуткие подробности гибели уроженца Башкирии, чьи дети 3 дня жили с трупами родителей

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
На прошлой неделе в Екатеринбурге произошло страшное событие. Соседи вскрыли дверь квартиры в одном из домов из-за детского плача и протекающего на соседей снизу потолка. Как сообщает издание E1.RU на вызов сотрудники МЧС не спешили, а курсанты МВД прибыли на место уже тогда, когда дверь вскрыли соседи.
Спасением для двоих совсем маленьких детей, двухлетнего мальчика и грудной девочки стал потоп, который устроил мальчик, который открыл кран в ванной, чтобы попить. Помимо потопа соседей насторожил и детский плач, мало того, стало известно, что у двери запертой квартиры были и родственники семьи, потерявшие связь с ними. Женщина разговаривала с детьми через дверь, но много ли подробностей получишь от истощенного двухлетнего малыша?
Дверь вскрыли под видеофиксацию сами соседи и ужаснулись увиденным в квартире. Издание сообщает, что по словам очевидцев в квартире все было перевернуто вверх дном. Родственники умершей пары рассказали, что те не выходили на связь с воскресенья (12 марта) и они забили тревогу.
Сосед погибшей пары рассказал изданию, что сотрудники МЧС не приехали. По словам соседа они по телефону задали массу уточняющих вопросов, но так и не появились на месте. Оказывается вскрывали дверь подручными средствами, косяк двери отдирали гвоздодером, действо снимали на видео — чтобы потом у полиции не было претензий.
— Картина была ужасная. Первое впечатление — что совершено преступление. Вещи разбросаны, комод открыт. У женщины были какие-то пятна, похожие на гематомы. На кухне в неестественной позе сидел мертвый мужчина. Кругом валяются упаковки из-под лекарств и вещи. Через некоторое время появился наш участковый, — приводят екатеринбургские журналисты слова неравнодушного мужчины.
Сообщается и о том, что якобы медики, приехавшие на вызов в соседнюю квартиру не стали помогать детям, которые три дня провели с телами родителей. Позже стало известно, что они проводили эвакуацию пациента. Известны причины по которым на место не приехали сотрудники МЧС — в МЧС объяснили, что пока они уточняли информацию доступ в квартиру появился. Как — описано выше.
Уже с первого дня, когда о происшествии стало известно, озвучивалась версия о том, что погибла пара от передозировки некоего порошка. Однако близкие пары уверены в том, что порошок — рассыпанная детская молочная смесь, и если бы в квартире повсюду бы были наркотики, малыш наверняка бы тоже отравился ими. В любом случае порошок предстоит исследовать криминалистам.
Со ссылкой на близкого друга семьи издание сообщает, что в крови у погибшей пары наркотиков не нашли, а муж, уроженец Башкирии, и вовсе был почетным донором и за неделю до смерти сдавал кровь. Также сообщается, что мужчина добросовестно трудился на заводе, а в семье у них царили мир и любовь.