Младенец и трехлетка три дня прожили с трупом отца из Башкирии и мертвой мамой

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Издание TagilCity передает информацию о страшном происшествии в городе Екатеринбург. Семейная пара, в которой отец по информации новостного сайта E1 уроженец Башкирии, а мама жительница одного из районов Свердловской области, перестала выходить на связь еще с прошлой недели. Соседи обратились к правоохранителям, когда их начали заливать водой.
Спасительный потоп устроил трехлетний мальчик, который пытался попить, но обронил лейку душа. Потоп и слабый детский плач побудил соседей вызвать спецслужбы. За запертой три дня дверью прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели страшную картину.
Оба взрослых были мертвы. Рядом с матерью лежала ее трехмесячная дочь, которая находилась в плохом состоянии и была истощена. По предварительной версии о которой пишут коллеги из Свердловской области в деле замешаны наркотики, однако официальной эта версия станет только после того как будет проведена судебно-медицинская экспертиза.Сообщают, что у погибших у рта была пена, а в квартире был обнаружен пакет с неким порошком.
Дверь квартиры вскрыли лишь вчера, 15 марта. Малыш и младенец пробыли с мертвыми родителями в заточении три дня, с обезвоживанием их доставили в 11 больницу города Екатеринбурга вчера, состояние детей стабильное, им оказывается вся необходимая помощь. Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков сообщил, что детям на данный момент ничего не угрожает. Их планируют забрать к себе родственники.