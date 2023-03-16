Младенец и трехлетка три дня прожили с трупом отца из Башкирии и мертвой мамой

Оба взрослых были мертвы. Рядом с матерью лежала ее трехмесячная дочь, которая находилась в плохом состоянии и была истощена. По предварительной версии о которой пишут коллеги из Свердловской области в деле замешаны наркотики, однако официальной эта версия станет только после того как будет проведена судебно-медицинская экспертиза.Сообщают, что у погибших у рта была пена, а в квартире был обнаружен пакет с неким порошком.